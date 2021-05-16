Мяч капитана "Астаны" Абзала Бейсебекова по итогам голосования в телеграм-канале Vesti.kz был признан лучшим голом десятого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Он финишировал с большим отрывом от конкурентов.

За мяч Бейсебекова в ворота "Тараза" было отдано 58 процентов голосов. Капитан "Астаны" в центральном матче десятого тура забил единственный гол, пробив на 53-й минуте издалека в "девятку".

Отметим, что в текущем сезоне Бейсебеков дважды становился автором лучших голов. Произошло это в первом и шестом турах.

Второе место в голосовании занял Юрий Перцух из "Актобе" - 16 процентов голосов. Еще один игрок "красно-белых" Игорь Сергеев разделил третью и четвертую позицию с защитником "Кайрата" Нуралы Алипом, который в десятом туре отметился автоголом. У обоих по девять процентов. Замкнул топ-5 голосования Жереми Манзорро из "Тобола". У него восемь процентов.

Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших, по мнению читателей Vesti.kz, голов в предыдущих турах выглядит следующим образом:

Первый тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Турана".

Второй тур. Макс Эбонг ("Астана") - гол в ворота "Каспия".

Третий тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Кайрата".

Четвертый тур. Игорь Сергеев ("Актобе") - гол в ворота "Ордабасы".

Пятый тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Турана".

Шестой тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Кызыл-Жара";

Седьмой тур. Алибек Касым ("Кызыл-Жар") - гол в ворота "Жетысу".

Восьмой тур. Арман Кенесов (Кайсар) - гол в ворота "Кызыл-Жара";

Девятый тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Акжайыка".

Матчи десятого тура прошли 8 и 9 мая. 14-го и 15-го был сыгран 11-й тур. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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