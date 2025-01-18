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Футболист сборной Казахстана остался без клуба

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"Ордабасы" объявил об уходе защитника сборной Казахстана по футболу Темирлана Ерланова в связи с истечением срока контракта, передают Vesti.kz.

За шымкентский клуб он сыграл 157 матчей и забил 16 голов.

В его карьере также были "Актобе", костанайский "Тобол" и устькаменогорский "Восток".

С 2019 года вызывается в национальную команду своей страны.


"Ордабасы" стал четвертым в таблице КПЛ-2024.

В межсезонье шымкентцы новым главным тренером команды назначили Андрея Мартина из Молдовы. Еще подписали защитника сборной Молдовы Виктора Мудрака и вратаря этой национальной команды Дмитрия Челядника.

Трансферные новости в КПЛ можно отслеживать здесь.

Стал известен бюджет "Ордабасы" на 2025 год

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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