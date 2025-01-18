Футболист сборной Казахстана остался без клуба

"Ордабасы" объявил об уходе защитника сборной Казахстана по футболу Темирлана Ерланова в связи с истечением срока контракта, передают Vesti.kz.

За шымкентский клуб он сыграл 157 матчей и забил 16 голов.

В его карьере также были "Актобе", костанайский "Тобол" и устькаменогорский "Восток".

С 2019 года вызывается в национальную команду своей страны.



"Ордабасы" стал четвертым в таблице КПЛ-2024.

В межсезонье шымкентцы новым главным тренером команды назначили Андрея Мартина из Молдовы. Еще подписали защитника сборной Молдовы Виктора Мудрака и вратаря этой национальной команды Дмитрия Челядника.

Трансферные новости в КПЛ можно отслеживать здесь.

Стал известен бюджет "Ордабасы" на 2025 год