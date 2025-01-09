Защитник "Тобола" и сборной Казахстана Роман Асранкулов вызвал интерес у одного из клубов европейского чемпионата, передают Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, 25-летним футболистом интересуется боснийский "Сараево".

Асранкулов является воспитанником костанайского футбола, а за "Тобол" выступает с 2017 года. В составе "желто-зеленых" выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Казахстана.

В 2024 году Асранкулов дебютировал за сборную Казахстана.

Ранее сообщалось, что "Кайрат" также нацелился на представителя "Тобола".

Соглашение Асранкулова с костанайцами рассчитано до 31 декабря 2025-го (данные Transfermarkt).

"Сараево" пять раз выигрывал чемпионат Боснии и Герцеговины, семь раз брал Кубок страны, а еще становился обладателем Суперкубка.