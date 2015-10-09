"Это только начало". Сатпаеву объявили вердикт по трансферу в "Челси"

Бывший капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан высказался о переходе нападающего алматинского "Кайрата" Дастана Сатпаева в лондонский "Челси", передают Vesti.kz.

Экс-лидер национальной команды прокомментировал один из самых громких трансферов в истории казахстанского футбола, отметив, что путь 17-летнего форварда нельзя сравнивать с реалиями прошлого поколения.

По словам Исламхана, сам факт интереса со стороны английского клуба говорит о масштабах таланта Сатпаева и проделанной им работе:

"Сравнивать с Дастаном? Во-первых, его покупает английский клуб. Я думаю, нашу молодость сравнивать нельзя. В его возрасте у меня не было предложений из Англии.

Дастан переезжает за рубеж в 17 лет. За этим стоит огромный труд. Я уверен, что он на этом не остановится. Пусть это будет только началом", — сказал Исламхан в интервью ASnews.kz.

Также Бауыржан с теплотой вспомнил период своих выступлений за "Кайрат" и отметил прогресс нынешних воспитанников академии алматинского клуба:

"Когда я играл в "Кайрате", эти дети бегали в академии. Прошло 5–6 лет с тех пор, как я покинул клуб. Они выросли и возмужали. Желаю Дастану только удачи".

В текущем сезоне Дастан Сатпаев провёл 41 матч во всех турнирах, набрав 27 результативных баллов по системе "гол+пас" — 19 мячей и восемь результативных передач. Форвард также продолжает выступления за "Кайрат" на общем этапе Лиги чемпионов.

Напомним, что алматинский клуб объявил о продаже 17-летнего нападающего в лондонский "Челси" в феврале. Официально присоединиться к английской команде Сатпаев сможет после достижения совершеннолетия — в августе 2026 года.

