Албанский полузащитник Назми Грипши покинул казахстанский чемпионат (КПЛ) перед стартом сезона-2026, подписав контракт с казанским "Рубином" из российской премьер-лиги (РПЛ). В новой среде он начал очень многообещающе, однако к концу года произошёл заметный спад. Корреспондент Vesti.kz считает, что возвращение в КПЛ могло бы пойти Грипши на пользу.

29-летний плеймейкер в сезоне-2025 забил 16 голов в КПЛ, став лучшим голеадором чемпионата. На протяжении полутора лет он был лидером "Астаны" и одним из сильнейших легионеров в казахстанском футболе. Но финансовые трудности столичных не позволили им сохранить албанца у себя - в итоге в феврале этого года его продали в "Рубин" за скромные 390 тысяч евро.





Мощно ворвался в РПЛ и сразу стал основным

В чемпионате России Грипши действительно начал круто: уже во второй игре вышел в старте и забил важнейший гол в ворота действующих на тот момент чемпионов из "Краснодара" (2:1). После этого он играл в основе каждый раз, когда был в заявке. В сумме до конца сезона 2025/26 он провёл 11 матчей в РПЛ, забив один гол и сделав четыре ассиста.

В конце мая Transfermarkt обновил его ценник, добавив к стоимости ещё миллион евро. И так Грипши стал оцениваться в 2,5 миллиона, войдя в список топ-10 дорогостоящих футболистов казанского клуба.



Но новый сезон 2026/27 у Грипши совсем не задался. По крайней мере его первая часть. Назми начинал сезон как игрок старта, но постепенно доверие к нему у испанца Франка Артиги испарялось, пару раз его заменяли уже в перерыве.

Ближе к концу октября в "Рубине" произошла смена тренера - Артига ушёл, а на его место пришёл Олег Кузьмин, при котором результаты сразу улучшились. В стартовых 12 турах РПЛ при Артиге команда одержала всего одну победу, но после назначения Кузьмина они выиграли три раза подряд - "Крылья Советов" дома (1:0), "Локомотив" в гостях (1:0) и даже "Зенит" на своём поле (3:1).

Но для Грипши всё пошло наперекосяк. Он вышел на замену на полчаса с "Крыльями Советов", а с "Локомотивом" и "Зенитом" вообще на поле не выходил. Также в кубковой встрече при Кузьмине против "Спартака" (0:1) он вышел на поле только на 79-й минуте.

Всего в этом сезоне Грипши провёл 14 матчей за "Рубин" во всех турнирах, не отметившись ни одним результативным действием и получив одну жёлтую карточку.

Он остался без сборной. Нужно возвращаться в КПЛ?

Ещё одна проблема Грипши в том, что он отдалил себя от сборной Албании. В октябре прошлого года, ещё будучи футболистом "Астаны" и лучшим бомбардиром КПЛ, он дебютировал за национальную команду, сделав ассист в игре с Иорданией (4:2). В марте этого года он вызывался в сборную вновь, но на поле не выходил.

А вот летом, а затем в течение двух осенних сборов, Грипши в главную команду Албании уже не вызывали. У него упала результативность, да и играет он за клуб, который до увольнения Артиги находился лишь на десятом месте в РПЛ.

Сейчас ситуация Назми действительно плохая. Новый тренер начал здорово, но, судя по игровому времени, Кузьмин не особо рассчитывает на полузащитника. Сам он тоже заскучал на скамейке, а мысли об отдалении от сборной точно не прибавляют позитива.

Поэтому один из вариантов для него - вернуться туда, где всё получалось. Грипши адаптирован под КПЛ, он знает местный футбол. По меркам нашего чемпионата это топовый исполнитель. Но тут есть важный нюанс - контракт Грипши с "Рубином" действует до июня 2029 года, и казанцы будут требовать за него большую по казахстанским меркам компенсацию. Поэтому самый реалистичный способ вернуть Назми в КПЛ - это договориться об аренде.



Отметим, что в составе "Астаны" за полтора сезона Грипши провёл 53 матча во всех турнирах, в которых забил 25 голов и сделал 11 результативных передач. В "Рубине" в 2026 году у него 25 матчей, один гол и четыре ассиста.

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