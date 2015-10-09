Полузащитники "Алтая" Ибрагим Дадаев и Сейф Попов могут сменить клуб в зимнее трансферное окно: игроками интересуются несколько команд КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В контексте ужесточения лимита на легионеров, а также возраста Дадаева (24 года) и Попова (22 года), повышенный спрос на ведущих игроков "Алтая" объясним. Еще одним клубом, который рассматривает подписание воспитанников "Кайрата", стал костанайский "Тобол". Однако пока игроки не приняли решение относительно своего будущего.

Минувшим летом Дадаев и Попов едва не перешли в "Актобе", но в итоге клубу удалось сохранить игроков. Позже главный тренер "Алтая" Вахид Масудов признался, что игроки не стали бросать клуб в тяжелой ситуации и помогли команде сохранить место в КПЛ.

Попов после завершения сезона отмечал , что к нему также проявляют интерес зарубежные клубы, в том числе из России и Венгрии.

Дадаев по итогам прошлого сезона КПЛ вошел в десятку лучших дриблеров, забил пять голов и отдал две голевые передачи в 28 матчах.

Попов провел в казахстанской премьер-лиге 26 матчей и забил шесть голов. Также на его счету в этом году два мяча в составе молодежной сборной Казахстана в матчах отбора ЧЕ-2027.

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