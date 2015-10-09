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"Есть интерес из Европы". Талант из сборной Казахстана покинет КПЛ?

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"Есть интерес из Европы". Талант из сборной Казахстана покинет КПЛ? Сэйф Попов. Фото: ФК "Алтай"©

Нападающий "Алтая" Сэйф Попов стал одним из открытий нынешнего сезона КПЛ и помог клубу из Усть-Каменогорска сохранить место в высшем дивизионе. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он рассказал о прошедшем матче с "Кайратом" и вариантах продолжения карьеры в будущем году. 

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Нападающий "Алтая" Сэйф Попов стал одним из открытий нынешнего сезона КПЛ и помог клубу из Усть-Каменогорска сохранить место в высшем дивизионе. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он рассказал о прошедшем матче с "Кайратом" и вариантах продолжения карьеры в будущем году. 

"Алтай" в заключительном, 30-м туре КПЛ сыграл вничью на выезде с "Кайратом", что позволило команде Вахида Масудова остаться в высшем дивизионе. 

"Эмоции не передать, очень важная для нас игра, ничья как победа для нас, поэтому очень рады, что выполнили задачу и остались в КПЛ. Конечно, для меня особенно приятно было играть в Алматы, это родные края (Попов - воспитанник "Кайрата"). 

Знал ли во время игры, что мы на  определенный момент вылетали? Нет, мне не говорили о результате в матче "Жетысу", мы только после завершения нашего матча следили за результатом конкурентов", - отметил Попов. 

Попов мог покинуть "Алтай" еще летом, но, как позже заявил Масудов, игрок поступил по-человечески и не стал бросать коллектив посреди сезона. 

"В целом, думаю, для меня хороший сезон, получалось забивать и команда выполнила задачу. Теперь надо залечивать старые травмы, а дальше я настроен прогрессировать и доказывать в следующем сезоне. 

Мог ли уйти летом? Да, это правда, действительно было пару реальных предложений, но мы должны были помочь "Алтаю". Где буду дальше играть? Пока нет ясности, еще стоит обдумать и принять решение. Есть ли варианты в Европы? Да, это тоже правда, есть интерес из Европы", - сказал 22-летний нападающий. 

В нынешнем сезоне Попов провел в казахстанской премьер-лиге 26 матчей и забил шесть голов. Также на его счету в этом году два мяча в составе молодежной сборной Казахстана в матчах отбора ЧЕ-2027. 

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