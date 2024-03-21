Экс-звезда европейских клубов отказал клубам КПЛ и завершил карьеру

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©ФК "Севилья"

Бывший полузащитник сборной Украины, немецкого "Шальке" и испанской "Севильи" Евгений Коноплянка принял решение завершить игровую карьеру. Он находится в статусе свободного агента с января, сообщают Vesti.kz.

По информации Football24, 34-летний футболист так и не дождался достойного предложения с финансовой точки зрения. У него имелись предложения от азиатских клубов, а зимой также появлялась информация, что Евгений может усилить казахстанские команды.

В прошлом году вокруг Коноплянки также было немало разговоров. Сам футболист хотел присоединиться к "Астане", но столичные не были заинтересованы в этом подписании. Также игроком интересовались в "Ордабасы", но этот вариант отклонил уже сам Евгений. Теперь, по информации источника, Коноплянка собирается построить карьеру футбольного агента. 

За все время он провел 87 матчей в футболке сборной Украины, в которых забил 21 гол (в том числе шесть игр и один ассист на чемпионатах Европы). Футболист забил шесть голов в 57 матчах Бундеслиги, а также четыре мяча в 32 играх Ла Лиги. В еврокубках Коноплянка провел 78 матчей и отличился 13-ю голами.

Метки:
Футбол Чемпионат Европы по футболу Бундеслига Ла Лига КПЛ Астана ФК Ордабасы ФК Севилья Украина Казахстан

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