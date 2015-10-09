Экс-тренер "Астаны" близок к возвращению в КПЛ: назван клуб

Бывший главный тренер "Астаны" Роман Григорчук в ближайшее время может снова вернуться к работе в Казахстане, передают Vesti.kz.

Как сообщалось ранее, интерес к опытному специалисту проявляет "Актобе", который завершил сезон-2025 на пятом месте.

По информации Sport.ua, стороны уже провели первые контакты: состоялись предварительные переговоры, в ходе которых были обозначены взаимные ожидания.

Теперь,в ближайшее время, тренер может лично встретиться с руководством клуба, чтобы обсудить детали проекта, условия работы и возможные параметры контракта.

Отметим, что для казахстанских болельщиков этот специалист хорошо знаком. В 2018–2019 годах он, с небольшим перерывом, возглавлял "Астану". А после ухода из столицы тренер успел поработать в солигорском "Шахтере", одесском "Черноморце" и азербайджанском "Нефтчи".

Последним местом работы Григорчука стал украинский клуб ЛНЗ, где сотрудничество продлилось около пяти месяцев и завершилось в мае 2025 года. Теперь наставник рассматривает возможность нового этапа карьеры – и Казахстан снова может оказаться в центре этих планов.

За тренерскую карьеру Григорчук добился серьёзных успехов: становился чемпионом Казахстана, выигрывал Суперкубок страны, завоевывал золотые медали чемпионатов Беларуси и Латвии (три раза).

