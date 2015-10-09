Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Сегодня 11:55
 

Экс-тренер "Астаны" близок к возвращению в КПЛ: назван клуб

Экс-тренер "Астаны" близок к возвращению в КПЛ: назван клуб Роман Григорчук ©ФК ЛНЗ

Бывший главный тренер "Астаны" Роман Григорчук в ближайшее время может снова вернуться к работе в Казахстане, передают Vesti.kz

Как сообщалось ранее, интерес к опытному специалисту проявляет "Актобе", который завершил сезон-2025 на пятом месте. 

По информации Sport.ua, стороны уже провели первые контакты: состоялись предварительные переговоры, в ходе которых были обозначены взаимные ожидания.

Теперь,в ближайшее время, тренер может лично встретиться с руководством клуба, чтобы обсудить детали проекта, условия работы и возможные параметры контракта. 

Отметим, что для казахстанских болельщиков этот специалист хорошо знаком. В 2018–2019 годах он, с небольшим перерывом, возглавлял "Астану". А после ухода из столицы тренер успел поработать в солигорском "Шахтере", одесском "Черноморце" и азербайджанском "Нефтчи".

Последним местом работы Григорчука стал украинский клуб ЛНЗ, где сотрудничество продлилось около пяти месяцев и завершилось в мае 2025 года. Теперь наставник рассматривает возможность нового этапа карьеры – и Казахстан снова может оказаться в центре этих планов.

За тренерскую карьеру Григорчук добился серьёзных успехов: становился чемпионом Казахстана, выигрывал Суперкубок страны, завоевывал золотые медали чемпионатов Беларуси и Латвии (три раза).

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

