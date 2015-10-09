Футболист рассказал, как "сбежал" от фанатов "Актобе"

Футболист "Актобе" Идрис Умаев рассказал о забавной истории о фанатах красно-белых. В этом году он прочувствовал на себе, каково болеть за команду на фан-секторе, передают Vesti.kz.

"Мне удалось побывать на фан-секторе, когда мы играли на выезде против "Жениса" в Кубке Казахстана. Я после травмы прилетел к команде, чтобы поддержать, они в Астане играли. И мне предложили пойти на трибуну.

Через 15 минут я уже устал, как они болели, вообще не останавливаются, у них всё уже заготовлено: кто, где, когда должен. И они мне просто: "Прыгай с нами, прыгай". Я уже через 15 минут этому (человеку) пишу: "Забери меня отсюда" (смеётся)", - рассказал Умаев в интервью на YouTube-канале Адама Ахмадова.