Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 08:00
 

Футболист рассказал, как "сбежал" от фанатов "Актобе"

  Комментарии

Поделиться
Футболист рассказал, как "сбежал" от фанатов "Актобе" Фанаты "Актобе". Фото: ФК "Актобе"©

Футболист "Актобе" Идрис Умаев рассказал о забавной истории о фанатах красно-белых. В этом году он прочувствовал на себе, каково болеть за команду на фан-секторе, передают Vesti.kz.

Поделиться

Футболист "Актобе" Идрис Умаев рассказал о забавной истории о фанатах красно-белых. В этом году он прочувствовал на себе, каково болеть за команду на фан-секторе, передают Vesti.kz.

"Мне удалось побывать на фан-секторе, когда мы играли на выезде против "Жениса" в Кубке Казахстана. Я после травмы прилетел к команде, чтобы поддержать, они в Астане играли. И мне предложили пойти на трибуну.

Через 15 минут я уже устал, как они болели, вообще не останавливаются, у них всё уже заготовлено: кто, где, когда должен. И они мне просто: "Прыгай с нами, прыгай". Я уже через 15 минут этому (человеку) пишу: "Забери меня отсюда" (смеётся)", - рассказал Умаев в интервью на YouTube-канале Адама Ахмадова.

Игроки и фанаты

В этом же интервью Умаев рассказал о цели стать казахстанцем, а также поведал о перспективах Дастана Сатпаева и истории обвинений в адрес Алибека Касыма со стороны фанатов "Актобе".

Ничем не уступает? Российский футболист удивил сравнением РПЛ и КПЛ

Фото: ФК "Актобе"©️

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!