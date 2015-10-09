Ничем не уступает? Российский футболист удивил сравнением РПЛ и КПЛ

Российский нападающий Идрис Умаев завершил третий по счёту сезон в клубе казахстанской премьер-лиги (КПЛ) - "Актобе". В интервью журналисту и комментатору Адаму Ахмадову он ответил на вопрос о сравнении чемпионата с российской премьер-лигой (РПЛ), сообщают Vesti.kz.

"Если взять чисто уровень, я бы не сказал, что КПЛ сильно отличается от РПЛ, но если взять инфраструктуру - то да, в Казахстане не хватает качественных стадионов. А так, я бы не сказал, что в Казахстане слабый чемпионат, такого нет", - сказал футболист.

Добавим, что за свою карьеру 26-летний Умаев провёл 55 матчей в КПЛ, в которых забил 13 голов. Также на его счету 15 выступлений на уровне РПЛ, но без забитых мячей.

Ранее футболист отметил, что всё ещё стремится получить гражданство Казахстана и сыграть за сборную Казахстана.

