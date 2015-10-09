Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Вчера 23:33
 

Стала известна реакция Касыма на обвинения фанатов в "продаже матча"

  Комментарии

Поделиться
Стала известна реакция Касыма на обвинения фанатов в "продаже матча" Алибек Касым и Усман Камара. Фото: ФК "Астана"©

Капитан "Актобе" Алибек Касым очень переживал из-за обвинений болельщиков в свой адрес после одного из провальных матчей команды. Об этом поведал его партнёр по команде Идрис Умаев, передают Vesti.kz.

Поделиться

Капитан "Актобе" Алибек Касым очень переживал из-за обвинений болельщиков в свой адрес после одного из провальных матчей команды. Об этом поведал его партнёр по команде Идрис Умаев, передают Vesti.kz.

Судя по всему, речь идёт об одном из последних матчей красно-белых в сезоне, когда "Актобе" проиграл "Астане" в столице (3:5), а Касым столкнулся с критикой из-за моментов с пропущенными голами. Тогда досталось и вратарю Андрею Владу, которого заменили уже в перерыве.

"В последнем сезоне у Касыма тоже была травма, мы как раз с ним общались и сошлись на том, что для нас двоих самый худший сезон - вот этот. Он очень сильно переживал из-за этого. В одной игре он ошибся, его болельщики обвиняли в том, что он "игру продал". Я последние два на выездах живу с ним в одном номере, и я знаю какой он человек. Он не будет игры сдавать.

А он сильно пережил из-за того, что о нём пишут, хотел пару раз высказаться, потом сдерживался. Я ему сам говорил, чтобы он не брал в голову: "Если ты сам знаешь, что ты чист, то зачем переживать?". Он потом где-то в интервью высказался. Я считаю, что у него хорошие данные. Если он не будет слушать критиков, а их очень много в Казахстане (то сможет уехать за играть за границу)", - сказал Умаев в интервью Адаму Ахмадову.


Отметим, что сезон-2025 "Актобе" завершил только на пятом месте в таблице КПЛ, не сумев пробиться в еврокубки. Также команда вылетела из квалификации Лиги Европы и Лиги конференций, проиграла "Кайрату" в Суперкубке и не смогла защитить звание обладателя Кубка Казахстана.

В 20 матчах за "Актобе" в 2025 году Касым забил один гол и сделал один ассист. Из-за травмы он пропустил квалификационную часть еврокубков, где команда вылетела из двух турниров. Из плюсов можно отметить дебютный гол в футболке сборной Казахстана, который случился в игре с Лихтенштейном (4:0).

Футболист сборной Казахстана рассказал о переменах при Байсуфинове

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 01:00   •   идёт
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
- : -
Борнмут
Борнмут
(Борнмут)
Кто победит в основное время?
Манчестер Юнайтед
Ничья
Борнмут
Проголосовало 214 человек

Реклама

Живи спортом!