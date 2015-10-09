Стала известна реакция Касыма на обвинения фанатов в "продаже матча"

Капитан "Актобе" Алибек Касым очень переживал из-за обвинений болельщиков в свой адрес после одного из провальных матчей команды. Об этом поведал его партнёр по команде Идрис Умаев, передают Vesti.kz.

Судя по всему, речь идёт об одном из последних матчей красно-белых в сезоне, когда "Актобе" проиграл "Астане" в столице (3:5), а Касым столкнулся с критикой из-за моментов с пропущенными голами. Тогда досталось и вратарю Андрею Владу, которого заменили уже в перерыве.

"В последнем сезоне у Касыма тоже была травма, мы как раз с ним общались и сошлись на том, что для нас двоих самый худший сезон - вот этот. Он очень сильно переживал из-за этого. В одной игре он ошибся, его болельщики обвиняли в том, что он "игру продал". Я последние два на выездах живу с ним в одном номере, и я знаю какой он человек. Он не будет игры сдавать. А он сильно пережил из-за того, что о нём пишут, хотел пару раз высказаться, потом сдерживался. Я ему сам говорил, чтобы он не брал в голову: "Если ты сам знаешь, что ты чист, то зачем переживать?". Он потом где-то в интервью высказался. Я считаю, что у него хорошие данные. Если он не будет слушать критиков, а их очень много в Казахстане (то сможет уехать за играть за границу)", - сказал Умаев в интервью Адаму Ахмадову.

Отметим, что сезон-2025 "Актобе" завершил только на пятом месте в таблице, не сумев пробиться в еврокубки. Также команда вылетела из квалификации, проигралаи не смогла защитить звание обладателя

В 20 матчах за "Актобе" в 2025 году Касым забил один гол и сделал один ассист. Из-за травмы он пропустил квалификационную часть еврокубков, где команда вылетела из двух турниров. Из плюсов можно отметить дебютный гол в футболке сборной Казахстана, который случился в игре с Лихтенштейном (4:0).

