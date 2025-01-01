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Футбол

Андрей Даниэл Влад

Румыния  Румыния
Возраст
25 лет
Действующий
Да
Дата рождения
15 апреля 1999
Команды
Актобе
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Лига конференций 2021/22

Команда
ФКСБ Стяуа

Игры
2

Мин
180

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