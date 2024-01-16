Автор: Димаш Тулегенов

Вторым новичком столичной "Астаны" в зимнее межсезонье стал гвинейский вингер Усман Камара. Ради него семикратные чемпионы страны не пожалели 350 тысяч долларов (158,18 миллиона тенге), запрашиваемых тбилисским "Динамо". Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом футболисте подробнее.

Информация о покупке сине-желтыми 25-летнего футболиста появилась вчера. По данным источника, "Астана" будет платить легионеру 260 тысяч долларов в год (117,5 миллиона тенге), или 21,66 тысячи долларов в месяц (9,79 миллиона тенге). Контакт будет заключен до конца сезона-2025.

Так что же известно об атакующем футболисте, который будет зарабатывать почти десять миллионов тенге в месяц в составе "Астаны"? Пройдемся по порядку.

Ранний отъезд из Африки, знакомство с Европой через Скандинавию и этап в Грузии

Первым профессиональным клубом Камара была гвинейская "Атуга", откуда он в 18 лет уехал прямиком в Швецию, подписав контракт с "Эскильстуна Сити" из четвертого дивизиона. Там он провел полгода, затем перебравшись в "Эскильстуну" уже из второго дивизиона.

Этой команде Камара сходу помог выйти в высшую лигу, в рамках которой потом провел 15 матчей и забил два мяча. Статистику в Швеции нельзя назвать классной, но нужно учитывать, что для молодого африканца это был первый европейский опыт. В 47 матчах за "Эскильстуну" он оформил статистику 6+5.

В августе 2019-го состоялся первый трансфер Усмана, когда за него заплатили деньги. Норвежская "Волеренга" выложила за вингера 150 тысяч евро. Это более конкурентная и амбициозная команда, нежели шведская "Эскильстуна", и там Камара пришлось куда сложнее. Он практически не выбирался из глубокого запаса, проведя за основной состав "Волеренги" всего десять матчей за полтора года. В них он ничем не отметился.

В начале 2021-го "Волеренга" отдала своего футболиста грузинской "Диле" в аренду с последующим правом выкупа. В новой стране он, пусть и не сразу, но обрел уверенность в своих силах. По итогам года он помог "Диле" финишировать на третьем месте в чемпионате, выбив статистику 8+5 и войдя в список 15 лучших бомбардиров лиги. Также Усман дебютировал в еврокубках, сыграв двух матчах Лиги конференций против словацкой "Жилины" и забив один гол.

После аренды он достался "Диле", но практически сразу же был продан ею в "Динамо" из Тбилиси за 100 тысяч евро. Это произошло в январе 2022-го. В стартовом сезоне в столице Грузии он провел 42 матча во всех турнирах, забив 11 голов и оформив 12 ассистов. Он вошел в список шести лучших бомбардиров чемпионата и помог "Динамо" стать чемпионами страны.

В сезоне-2023 он вновь улучшил свою статистику. В 43 матчах во всех национальных и еврокубковых турнирах он забил 15 голов и отличился семью ассистами. Правда это не помогло "Динамо" подтвердить свое чемпионство - клуб мог довольствоваться лишь второй строчкой. Зато Камара записал себе в актив новый трофей - Суперкубок Грузии. С 14 голами в чемпионате он уступил лишь трем лучшим бомбардирам первенства, которые забили по 17 мячей. И это при том, что Усман - не чистый нападающий.

Международный опыт: был соперником Милитао и Александер-Арнольда на ЧМ

Несмотря на классные три сезона в Грузии, Камара так и не привлек внимания тренерского штаба национальной сборной своей страны. Но еще не вечер, ведь ему всего 25 лет, и переход в "Астану" воспринимается как повышение.

В прошлом Усман играл лишь за юношескую сборную до 17 лет, причем сразу же на чемпионате мира-2015, который прошел в Чили. В итоге гвинейцы заняли последнее четвертое место в группе, пропустив вперед Южную Корею, Бразилию и Англию. Будущий игрок "Астаны" выходил на замену в матчах с Англией (1:1), Южной Кореей (0:1) и Бразилией (1:3).

В составах соперников были будущие звезды мирового футбола. У англичан в заявке был нынешний защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд, который на поле так и не вышел. А в игре с Бразилией Усман порядка получаса бился на одном поле с нынешним защитником "Реала" Эдером Милитао.

В итоге тот юношеский ЧМ выиграла другая африканская сборная - Нигерия. А ее форвард Виктор Осимхен, который сейчас играет в "Наполи", стал главной звездой мундиаля, наколотив десять голов!

Дебютировал в Лиге чемпионов матчами против "Астаны"

В главном еврокубковом турнире Камара не играл до лета 2023 года. Тогда, на правах чемпионов Грузии, "Динамо" начало свой путь с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Жребий определил, что соперничать клубу из Тбилиси предстоит с "Астаной".

Можно сказать, что так "Астана" открыла для себя Камара, а сам Усман узнал, что из себя представляет титулованный клуб из Казахстана. Он отыграл без замен оба матча. На "Астана Арене" встреча завершилась вничью - 1:1. Гвинеец еще в первой игре произвел впечатление своей работоспособностью и скоростными качествами.

В ответной встрече он всерьез напугал всех казахстанских болельщиков, так как на 22-й минуте открыл счет и вывел "Динамо" вперед в двухматчевом противостоянии. Но в начале второго тайма "Астана", усилиями Абзала Бейсебекова и Дембо Дарбо, вырвала у грузин победу и выход в следующий этап ЛЧ - 2:1.

После этой неудачи тбилисский клуб оказался в квалификации Лиги конференций. Оттуда команда быстро вылетела, уступив по итогам двух встреч мальтийскому "Хамрун Спартанс" - 1:3 (1:2, 0:1). Всего в еврокубковых турнирах Усман забил два гола в восьми встречах, но в групповой стадии пока не играл. В сезоне-2024 ему предстоит помочь "Астане" в квалификации Лиги конференций.

Таким образом, "Астана" подписала контракт с техничным, быстрым и вполне результативным вингером, которому в конце декабря исполнилось 25 лет. Он выделяется своим невысоким ростом (167 сантиметров). На счету парня есть определенный еврокубковый опыт и выступления на международном юношеском уровне. За свою карьеру Камара провел 182 матча за основные составы всех клубов, забив 42 гола и сделав 29 результативных передач. Является чемпионом Грузии (2022) и обладателем Суперкубка Грузии (2023). Портал Transfermarkt оценивает его в 450 тысяч евро.

Напомним, что первым трансфером "Астаны" в это межсезонье стал переход защитника сборной Казахстана Марата Быстрова на правах свободного агента. Также накануне появилась информация о подписании "Астаной" контракта со своим воспитанником Рамазаном Каримовым.

При этом клуб официально попрощался с гамбийским нападающим Дарбо, боснийским полузащитником Степаном Лончаром, черногорским защитником Жарко Томашевичем и казахстанским хавбеком Асланом Дарабаевым.

Фото: ФК "Астана", ФК "Волеренга", CrystalSport, FIFA©️