Форвард сборной Казахстана присоединился к "Астане"

Казахстанский нападающий Рамазан Каримов успешно проявивший себя в прошлом году будет игроком "Астаны" в предстоящем сезоне, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Гол емес" футболист отправился на сборы со столичной командой в ОАЭ, где, по всей видимости, и будет подписан контракт.

Каримов в прошедшем сезоне защищал цвета "Мактаарала", где ему удалось забить восемь голов в 26 матчах.

Ранее форвард также выступал за "Каспий" и молодежную команду "Астаны". В составе сборной Казахстана 24-летний нападающий провел два матча.