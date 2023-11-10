В "Астане" игнорируют казахстанских футболистов? Провели свое расследование

После неубедительной игры на своем поле с "Балкани" главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян в очередной раз столкнулся с критикой казахстанских любителей футбола в соцсетях. Одно из самых популярных обвинений касается того, что специалист "не доверяет местным футболистам". Корреспондент Vesti.kz решил изучить статистику этого сезона и выяснить, так ли это на самом деле.
После четырех туров в групповой стадии Лиги конференций "Астана" занимает второе место в таблице, но вряд ли болельщики в полной мере этому рады, ведь домашняя встреча с "Балкани" завершилась вничью - 0:0.
С начала года "Астана" участвовала в шести турнирах: казахстанской премьер-лиге (КПЛ), Суперкубке Казахстана, Кубке Казахстана, Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. В 45 матчах было задействовано 28 футболистов, 16 из которых - казахстанцы.
12 иностранных игроков включают в себя девятерых легионеров (летом вместо Игора Ивановича восьмым заявили Степана Лончара - Прим. автора). Еще три футболиста не являются легионерами, так как представляют страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - это белорус Макс Эбонг, а также Камо Оганесян и Вараздат Ароян из Армении.
Суммарно иностранные футболисты наиграли 27 051 минуту, а казахстанские - 17 347 минут. Игровое время распределилось в соотношении 61 на 39 процентов в пользу иностранцев. Но более подробно об этом мы расскажем ниже.
Лидируют по этому показателю Алекса Аманович (3221 минут), Йосип Чондрич (2970), Оганесян (2812), Марин Томасов (2766), Эбонг (2675), Фабьен Урега (2458) и Дембо Дарбо (2403). Лучший из казахстанцев, Абзал Бейсебеков (2298), лишь на восьмом месте в списке.
К сравнению, Аманович отыграл 79,5 процента времени всех матчей в сезоне, а лучший из местных, Бейсебеков, - только 56,7 процента. Больше 2000 минут в 2023 году за "Астану" сыграли 12 футболистов: десять иностранцев и два казахстанца (Бейсебеков и Тимур Досмагамбетов (2162).
Кроме того, во всех шести турнирах Бабаян доверял лишь 11 футболистам. Среди избранных всего три казахстанца - Бейсебеков, Досмагамбетов и Абат Аймбетов (1746).
Давайте сделаем разбивку между турнирами по их значимости. На первое место поставим еврокубки (квалификация плюс групповой этап), на второе - КПЛ, на третье - Кубок Казахстана. И получим интересные статистические данные.
Так, в еврокубках иностранные футболисты получили 8210 игровых минут, что составляет 68,83 процента времени. У казахстанских исполнителей набралось всего 3718 минут, или 31,17 процента. Здесь тренерский штаб больше доверяет приезжим игрокам.
В КПЛ цифры тоже в пользу иностранцев: 60 на 40 процентов. А вот в Кубке Казахстана, турнире, где у "Астаны" не было задачи победить, уже местные футболисты получали больше игровой практики. Казахстанцы отыграли 55 процентов от общего времени, а иностранцы - 45.
Выходит, что чем значимее турнир, тем меньше на поле появляются казахстанские футболисты.
Если Бейсебеков и Досмагамбетов отыграли большую часть игровых минут в этом сезоне, а Александр Марочкин и Ян Вороговский присоединились к столичным лишь летом, то у остальных с этим беда. Аймбетов и Исламбек Куат (1738) страдают еще не так сильно. А вот у остальных серьезные проблемы.
Эльхан Астанов отыграл лишь 1381 минуту. К примеру, тот же Марочкин, перешедший в "Астану" только в июле, наиграл 1224 минуты. А ведь Астанов принадлежит столичным с начала сезона. У Станислава Басманова (902) тоже наблюдается нехватка игровой практики, причем он принимал участие лишь в матчах КПЛ и Кубка Казахстана.
Вызывающиеся в сборную Казахстана Владислав Прокопенко, Аслан Дарабаев и Александр Заруцкий тоже в основном сидят на скамейке запасных. 23-летний нападающий Прокопенко провел на поле 32 процента времени, 34-летний полузащитник Дарабаев - 27 процентов, а 30-летний вратарь Заруцкий - 26 процентов.
При этом все они являются частью сборной Казахстана и регулярно вызываются в национальную команду.
Применять слово "игнор", наверное, неправильно, потому что казахстанцы все равно регулярно выходят на поле в составе "Астаны". Но не так часто, как иностранные футболисты. Да, в текущем сезоне Бабаян задействовал 16 казахстанцев, но среди них есть молодежь, как Батырхан Мустафин (3), Саламат Жумабеков (60) и Юрий Аханов (66).
Нурали Жаксылык (445) начал получать игровое время лишь во второй половине сезона, а опытный Михаил Габышев (713) больше страдал от травм, чем играл. Поэтому фактически казахстанцев в обойме было не больше, чем иностранцев.
При таких условиях тренерский штаб, во главе с Бабаяном, решил, что в большинстве своем легионеры выигрывают конкуренцию у местных футболистов. Поэтому на поле выходит Урега, а не Астанов, Эбонг, а не Дарабаев, и так далее. Вопросы вызывает в большей мере вратарская позиция, ведь сложно сказать, в каких компонентах Заруцкий хуже Чондрича.
Что касается Аймбетова, то ведущий форвард страны подвержен травмам и часто не готов на 100 процентов. Поэтому чаще предпочтение отдается гамбийскому форварду Дарбо. Другое дело, что в среднем Аймбетов более продуктивен и эффективен, чем его конкурент по позиции.
В итоге мы имеем, что казахстанцы играют меньше иностранных игроков в "Астане", но при этом говорить о полном игноре местных футболистов не приходится. В матчах, где игрокам основы нужен отдых, либо в кубковых противостояниях, казахстанцам зачастую дают шанс проявить себя. В остальных играх стабильно себя проявляют самые активные местные игроки (Бейсебеков, Досмагамбетов, Куат и Аймбетов).
Сам Бабаян неоднократно объяснял, что его не волнует паспорт и гражданство подопечных - он выбирает оптимальный состав, исходя из текущей формы и ответственности предстоящих игр. Поэтому сам тренер не делит своих футболистов на казахстанцев и иностранцев. Это учитывается разве что тогда, когда нужно соблюдать лимит на легионеров и пересчитать количество казахстанцев в составе.
Напомним, что до конца года "Астане" осталось провести две встречи в Лиге конференций. 30 ноября пройдет домашний матч с загребским "Динамо", а 14 декабря - гостевая игра с "Викторией".
Фото: ФК "Астана"©
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