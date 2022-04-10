"Астана" вырвала третью победу подряд и приблизилась к лидерам КПЛ

Столичная "Астана" обыграла "Тараз" в матче пятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 2:1. Хозяева открыли счет на 23-й минуте, а автором мяча стал белорусский полузащитник Максим Эбонг. Но уже через две минуты грузинский защитник Лука Гадрани сравнял счет. Ничейный счет продержался до 67-й минуты, когда мяч в свои ворота отправил защитник "Тараза" Нурлан Даиров.

На 70-й минуте на поле появился полузащитник из Нидерландов Рай Влут, который заменил Педро Эуженио. Для чемпиона Нидерландов и Европы-2012 среди юношей это дебютный матч за "Астану".

"Астана", благодаря этой победе, набрала девять очков и приблизилась к "Шахтеру", "Тоболу" и Каспию", которые имеют в своем активе по десять баллов. Лидирует в чемпионате "Кайрат" (11 очков). "Тараз" с пятью очками занимает девятое место.

Напомним, в рамках пятого тура "Кайрат" обыграл "Каспий" и вышел в лидеры КПЛ. Неожиданное поражение потерпел и "Тобол". А "Шахтер" разгромил "Махтаарал" и вышел на второе место.

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