"Шахтер" приблизился к "Кайрату" после разгромной победы в КПЛ

Карагандинский "Шахтер" разгромил "Махтаарал" из Атакента в матче пятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла в Караганде и завершилась со счетом 5:1. Авторами мячей у победителей стали боснийский защитник Джордже Чосич (21-я минута), Тимур Досмагамбетов (27-я), украинский нападающий Николай Ковталюк (44-я), армянский полузащитник Петрос Аветисян (55-я) и Айдос Таттыбаев (65-я, пенальти). А еще один мяч в свои ворота отправил Кирилл Маляров (88-я).

Благодаря этой победе "Шахтер" набрал десять очков и поднялся на второе место, обойдя по дополнительным показателям "Тобол" и "Каспий". Причем карагандинцы уступают всего один балл "Кайрату", но имеют на игру меньше. "Махтаарал" потерпел четвертое поражение подряд и с одним очком занимает последнее место в КПЛ.

Напомним, накануне "Кайрат" обыграл "Каспий", а "Тобол" проиграл "Ордабасы".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 5 3 2 0 5-1 11 2 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10 3 Тобол 5 3 1 1 7-3 10 4 Каспий 5 3 1 1 4-2 10 5 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7 6 Атырау 5 2 1 2 4-4 7 7 Астана 4 2 0 2 4-4 6 8 Тараз 4 1 2 1 2-2 5 9 Аксу Ак 3 1 1 1 2-2 4 10 Актобе 4 1 1 2 3-5 4 11 Акжайык 4 1 1 2 1-3 4 12 Кызыл-Жар 4 1 0 3 2-5 3 13 Туран 3 0 1 2 0-4 1 14 Махтаарал 5 0 1 4 3-12 1 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира