"Астана" опустилась, а "Кайрат" поднялся. Опубликован новый клубный рейтинг УЕФА

УЕФА после финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы обновил клубный пятилетний рейтинг, сообщают Vesti.kz.

"Астана" потеряла одну строчку и теперь занимает 64-е место. "Кайрат", который в этом сезоне будет представлять страну в Лиге чемпионов, поднялся на две позиции и теперь 189-й. С 309 по 3013-е места располагаются другие казахстанские клубы - "Кайсар", "Ордабасы", "Тобол", закрытый "Иртыш" и "Актобе".

Лидером является мюнхенская "Бавария". В тройку также входят "Реал" и "Манчестер Сити". Победитель ЛЧ "Челси" - 11-й, а выигравший ЛЕ "Вильярреал" 22-й. Подробнее можно ознакомиться здесь.

Топ-10 рейтинга УЕФА:

1. "Бавария" (Мюнхен, Германия) - 134,000;

2. "Реал" (Мадрид, Испания) - 127,000;

3. "Манчестер Сити" (Манчестер, Англия) - 125,000;

4. "Барселона" (Барселона, Испания) - 122,000;

5. "Ювентус" (Турин, Италия) - 120,000;

6. "Атлетико" (Мадрид, Испания) - 115,000;

7. "Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия) - 113,000;

8. ПСЖ (Париж, Франция) - 113,000;

9. "Ливерпуль" (Ливерпуль, Англия) - 101,000;

10. "Арсенал" (Лондон, Англия) - 99,000.

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