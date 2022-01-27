"Астана" объявила о переходе чемпиона мира

Украинский защитник Даниил Бескоровайный на правах аренды перешел в состав "Астаны", сообщает пресс-служба столичного клуба.

Бескоровайный - воспитанник украинской школы футбола. На родине выступал в составе таких клубов, как "Луцк", "Волынь" и "Ковель-Волынь".

Последним клубом Даниила является словацкий "ДАК 1904", в его составе сыграл 62 матча и забил 4 гола. В 2019 году вместе со сборной Украины U-20 стал победителем молодежного чемпионата мира. Является мастером спорта Украины международного класса.

Отмечается, что арендное соглашение со словацким клубом рассчитано до конца сезона с приоритетным правом выкупа.

Напомним, ранее "Астана", занявшая второе место в КПЛ-2021, подписала Марко Милошевича, Артема Рахманова, Брайана Сильву, Камо Оганесяна и Аслана Дарабаева. В межсезонье столичную команду принял сербский специалист Срджан Благоевич, который ранее тренировал "Каспий".