Полузащитник сборной Казахстана пополнил состав "Астаны"

"Астана" подписала 32-летнего полузащитника сборной Казахстана по футболу Аслана Дарабаева, сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Последним его клубом был "Каспий", за который он провел 24 матча, забил четыре гола и отдал три ассиста в КПЛ-2021.

При этом столичная команда официально его не представляла, зато сообщила о контрактах с белорусским защитником Артемом Рахмановым, сербским голкипером Марко Милошевичем и бразильским легионером Брайаном Сильвой.

Напомним, "Астана" стала второй в сезоне-2021. В межсезонье команду принял сербский специалист Срджан Благоевич, который ранее тренировал "Каспий".