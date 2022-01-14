Бывший защитник "Бенфики" перешел в "Астану"

Футбольный клуб "Астана" объявил о заключении трудового соглашения с бразильским защитником Брайаном Сильвой, передает корреспондент Vesti.kz.

Брайан свое футбольное образование получил в составе бразильского "Америка Минейро", в стане которого провел 45 игр, забил три гола и отдал два ассиста. В 2013 году перешел в состав португальской "Бенфики", проведя сезон в системе клуба.

На европейский континент защитник перебрался в 2020 году, перейдя в армянский "Алашкерт". В его составе стал чемпионом страны, а далее стал игроком "Атырау".

В 2021 году Брайан провел яркий сезон вместе с "нефтяниками": принял участие в 29 играх, забил пять голов и отдал четыре ассиста. Большую часть карьеры он провел на позиции левого защитника, но также выступал в качестве крайнего вингера, второго нападающего, атакующего и опорного полузащитника.

Контракт с футболистом рассчитан до конца 2022 года.

Напомним, ранее "Астана" подписала сербского голкипера Марко Милошевича и белорусского защитника Артема Рахманова.