"Астана" подписала нового голкипера

Состав "Астаны" пополнил сербский голкипер Марко Милошевич, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Марко начинал свою футбольную карьеру на родине, в Сербии. Первый профессиональный контракт подписал с "Земуном", в его составе провел 56 матчей. На протяжении всей карьеры выступал в Сербии в таких клубах, как "Вождовац", "Смедерово", "Напредак", "Раднички".

Впервые в Казахстане он появился в 2020 году, дебютировав за "Каспий". В актауском клубе провел два сезона и считается одним из лучших голкиперов КПЛ. Контракт с вратарем рассчитан сроком на два года.

Напомним, ранее "Астана" представила первого новичка.