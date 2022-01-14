"Астана" представила первого новичка

Футбольный клуб "Астана" заключил контракт с белорусским защитником Артемом Рахмановым, сообщает пресс-служба столичных.

Отмечается, что свою профессиональную карьеру он начинал в 2008 году в составе "Минска".

Кроме того, защитник выступал в чемпионатах Швеции, Польши, Молдавии, Эстонии и Украины. Последним клубом Артема был брестский "Рух", в составе которого сыграл 50 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Является игроком национальной сборной Беларуси. Контракт с клубом рассчитан до конца 2023 года.

Ранее также проходила информация, что тренерский штаб астанчан пополнит рулевой молодежной сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов.

Напомним, "Астана" заняла второе место в КПЛ-2021. В межсезонье команду принял сербский тренер Срджан Благоевич, который ранее возглавлял "Каспий".