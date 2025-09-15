"Астана" лишилась двух лидеров перед матчем с "Тоболом" в гонке за золото КПЛ. Это приговор?

"Астана" серьёзно усложнила себе путь к чемпионству в казахстанской премьер-лиге (КПЛ). Вчерашняя игра с "Елимаем" была предпоследним домашним матчем в уходящем сезоне, и в нём команда потеряла очки (3:3). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о сложностях, с которыми столкнётся "Астана" в противостоянии с "Тоболом" на этой неделе.

Домашняя игра с "Елимаем" складывалась для команды Григория Бабаяна очень неплохо. В первом тайме они забили два красивых гола. Но затем инициативу перехватили уже гости, которых гнали вперёд около пяти тысяч болельщиков (это только болельщики "Елимая". Всего зрителей было более 15 тысяч).

Итоговый счёт - 3:3. "Астана" лишилась лидерства в КПЛ и теперь отстаёт от "Кайрата" на два пункта. Впереди у команды ещё четыре матча в КПЛ, но только одна из них - дома.

Впечатляющая серия Кенжебека: лучший трансфер КПЛ стал кошмаром для защитников

"Астана" потеряла двух ключевых игроков перед "Тоболом"

В пятницу, 19 сентября, в Костанае состоится перенесённый матч 20-го тура КПЛ между замыкающим топ-3 "Тоболом" и идущей второй "Астаной". Оба коллектива упустили шанс быть в лидерах в минувшие выходные: "Тобол" безвольно проиграл в гостях последней команде таблицы - "Атырау" (0:1), а "Астана" потеряла очки в противостоянии с "Елимаем", ведя 2:0 (3:3).

Однако у обеих команд ещё жива надежда на чемпионство, и они постараются реабилитироваться перед болельщиками в очном противостоянии. Встреча пройдёт на поле костанайцев, и это для них преимущество. Также не будем забывать, что в первом круге "Астана" проиграла "Тоболу" дома со счётом 1:3.

Головная боль для Бабаяна - потеря двух ключевых игроков. Алекса Аманович получил восьмую жёлтую карточку в премьер-лиге, и теперь вынужден пропустить матч в Костанае (кстати, против своей бывшей команды). А Ян Вороговский вовсе заработал удаление в игре с "Елимаем", схлопотав два предупреждения на последних минутах матча. Теперь и он пропустит встречу.

Получается, что Бабаян будет испытывать трудности с левым флангом обороны. Вороговский - номер один, а его сменщик Дмитрий Шомко вчерашнюю игру вовсе пропустил из-за травмы. Опыт игры в защите слева есть у Амановича, но и он будет недоступен.

И тут же отметим, что в "Тоболе" на правом фланге атаки действует Ислам Чесноков, и именно он будет угрожать левому флангу обороны "Астаны".

Остаются два варианта - непрофильные левые защитники Абзал Бейсебеков и Марат Быстров. Оба в прошлом играли на этой позиции, когда им приходилось это делать. Однако капитан столичных заметно сдал, а вот 33-летний Быстров вчера вышел лишь во второй раз на поле в КПЛ-2025. Он игнорировался почти весь сезон.

Но после игры с "Елимаем" именно Быстров получил похвалу от главного тренера:

"Это единственный футболист сегодня, к которому по игре в обороне у меня нет никаких претензий. У него есть такое качество: если он даже не играет, он ждёт своего шанса и выходит на поле", - сказал Бабаян на послематчевой пресс-конференции.

Возможно, за этими словами теперь скрывается план Бабаяна по выходу Быстрова в старте в матче с "Тоболом". Это вполне возможно. А в центре полузащиты, вместо Амановича, может сыграть Макс Эбонг.

Отметим, что у "Астаны" в концовке сезона наиболее сложный календарь из тройки лидеров КПЛ. Столичные сыграют в гостях и с "Тоболом", и с "Кайратом", а ещё съездят в гости к "Окжетпесу". Единственный домашний матч в октябре команда проведёт тоже против непростого соперника - к ним пожалует "Актобе".

Добавим, что победа в этом матче может вывести "Астану" на первое место в турнирной таблице. Однако у "Кайрата" будет матч в запасе - алматинцы встретятся в перенесённом матче с "Женисом" в следующий понедельник, 22 сентября.

Фото: ФК "Астана"©️