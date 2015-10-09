Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Камбэком с 0:2 обернулся матч "Астана" - "Елимай" в КПЛ

В 23-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ) "Астана" и семейский "Елимай" сыграли в зрелищную ничью со счётом 3:3, передают Vesti.kz.

Счёт открыл полузащитник столичного клуба Назми Грипши на 14-й минуте, а на 27-й минуте защитник Алекс Аманович удвоил преимущество хозяев. Ответ "Елимая" последовал уже на 32-й минуте: Кевин Ролон сократил отставание команды.

Во второй половине встречи семейский клуб сравнял счёт: на 57-й минуте гол забил нападающий Галымжан Кенжебек. "Астана" снова вышла вперёд на 61-й минуте благодаря очередному точному удару Назми Грипши, но уже через три минуты Иван Свиридов восстановил равенство для гостей.

В результате "Астана" упустила шанс догнать "Кайрат" и закрепиться на первом месте — у столичного клуба остаётся 47 очков, тогда как у лидера 49. Семейский "Елимай" с 39 очками делит пятую позицию с "Актобе", который занимает строчку выше по дополнительным показателям.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 22 15 4 3 43-17 49
2 Астана 22 14 5 3 55-23 47
3 Тобол 21 13 5 3 37-19 44
4 Актобе 22 12 3 7 32-20 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Женис 22 7 10 5 27-21 31
8 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 22 4 6 12 14-32 18
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

