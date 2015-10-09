Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
"Хотелось выиграть". Карпович оценил голевую перестрелку с "Астаной" и обратился к Анарбекову

  Комментарии

"Хотелось выиграть". Карпович оценил голевую перестрелку с "Астаной" и обратился к Анарбекову Матч "Астана" - "Елимай". Фото: ФК "Астана"

Наставник "Елимая" Андрей Карпович подвёл итоги матча 23-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) с "Астаной". Она завершилась ничейным исходом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на "Астана Арене", подарила зрителям целое обилие голов. В итоге была зафиксирована ничья - 3:3.

- Я думаю, что сегодня матч получился. Один из самых результативных в чемпионате. Количество голевых моментов, голов - один из интереснейших матчей. Здесь могла и "Астана" выиграть, и мы могли. В концовке, я думаю, у нас были моменты, но нам не хватило опыта, чтобы забить победный мяч. Не хватало где-то точности, где-то мастерства.

Поблагодарил ребят за самоотдачу. Провели запоминающийся яркий матч. Конечно, не полный стадион, как в Алматы, но наши болельщики нас поддерживали, гнали вперёд. Я знаю, что где бы мы ни играли - нас поддерживают. Им огромное спасибо! Конечно, хотелось выиграть, но, если честно, то отыграться с 0:2 против "Астаны" - это тоже дорогого стоит.

Андрей Владимирович отметил, что для него это был самый зрелищный матч в чемпионате. Также он обратился к получившему повреждение голкиперу "Кайрата" Темирлану Анарбекову.

- "Астана" - эта та команда, которая сама играет и даёт играть. Здесь хорошие условия для футбола, хорошее поле, мяч хорошо ходит. Здесь динамичные матчи. Я думаю, что по количеству созданных моментов и зрелищности - это топовый матч текущего сезона.

Радует, что интерес к матчам последних туров такой большой интерес зрителей. У каждого свои задачи, много борьбы, столкновения. Пользуясь случаем, хочу пожелать скорейшего выздоровления вратарю "Кайрата" Темирлану Анарбекову.

Отметим, что "Елимай" сравнялся по очкам с "Актобе". А вот "Астана" лишилась лидерство и на два очка отстаёт от "Кайрата".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 22 15 4 3 43-17 49
2 Астана 22 14 5 3 55-23 47
3 Тобол 21 13 5 3 37-19 44
4 Актобе 22 12 3 7 32-20 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Женис 22 7 10 5 27-21 31
8 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 22 4 6 12 14-32 18
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

