"Хотелось выиграть". Карпович оценил голевую перестрелку с "Астаной" и обратился к Анарбекову

Наставник "Елимая" Андрей Карпович подвёл итоги матча 23-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) с "Астаной". Она завершилась ничейным исходом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на "Астана Арене", подарила зрителям целое обилие голов. В итоге была зафиксирована ничья - 3:3.

- Я думаю, что сегодня матч получился. Один из самых результативных в чемпионате. Количество голевых моментов, голов - один из интереснейших матчей. Здесь могла и "Астана" выиграть, и мы могли. В концовке, я думаю, у нас были моменты, но нам не хватило опыта, чтобы забить победный мяч. Не хватало где-то точности, где-то мастерства. Поблагодарил ребят за самоотдачу. Провели запоминающийся яркий матч. Конечно, не полный стадион, как в Алматы, но наши болельщики нас поддерживали, гнали вперёд. Я знаю, что где бы мы ни играли - нас поддерживают. Им огромное спасибо! Конечно, хотелось выиграть, но, если честно, то отыграться с 0:2 против "Астаны" - это тоже дорогого стоит.

Андрей Владимирович отметил, что для него это был самый зрелищный матч в чемпионате. Также он обратился к получившему повреждение голкиперу "Кайрата" Темирлану Анарбекову.

- "Астана" - эта та команда, которая сама играет и даёт играть. Здесь хорошие условия для футбола, хорошее поле, мяч хорошо ходит. Здесь динамичные матчи. Я думаю, что по количеству созданных моментов и зрелищности - это топовый матч текущего сезона. Радует, что интерес к матчам последних туров такой большой интерес зрителей. У каждого свои задачи, много борьбы, столкновения. Пользуясь случаем, хочу пожелать скорейшего выздоровления вратарю "Кайрата" Темирлану Анарбекову.

Отметим, что "Елимай" сравнялся по очкам с "Актобе". А вот "Астана" лишилась лидерство и на два очка отстаёт от "Кайрата".