Англия
Вчера 23:19
 

Хусанов отличился в разгроме "Сити" против "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

Хусанов отличился в разгроме "Сити" против "Манчестер Юнайтед" в АПЛ ©ФК "Манчестер Сити"

В 4-м туре английской премьер-лиги "Манчестер Сити" уверенно обыграл "Манчестер Юнайтед" со счётом 3:0 на "Этихад Стэдиум", передают Vesti.kz.

В 4-м туре английской премьер-лиги "Манчестер Сити" уверенно обыграл "Манчестер Юнайтед" со счётом 3:0 на "Этихад Стэдиум", передают Vesti.kz.

Открыл счёт на 18-й минуте полузащитник Фил Фоден, точным ударом завершив красивую комбинацию команды. Во втором тайме голевую серию продолжил нападающий Эрлинг Холанд, оформив дубль — сначала на 53-й минуте, а затем на 68-й минуте, закрепив победу хозяев.

Особое внимание привлек защитник сборной Узбекистана Абудкодир Хусанов, который вышел в стартовом составе "Сити". Он отыграл все 90 минут и по итогам первого тайма был признан лучшим игроком своей команды по оценкам.

Благодаря победе "Манчестер Сити" набрал 6 очков и поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице. "Манчестер Юнайтед", в свою очередь, с 4 очками опустился на 14-е место.


Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 4 4 0 0 9-4 12
2 Арсенал 4 3 0 1 9-1 9
3 Тоттенхэм Хотспур 4 3 0 1 8-1 9
4 Борнмут 4 3 0 1 6-5 9
5 Челси 4 2 2 0 9-3 8
6 Сандерленд 4 2 1 1 5-3 7
7 Эвертон 4 2 1 1 5-3 7
8 Манчестер Сити 4 2 0 2 8-4 6
9 Кристал Пэлас 4 1 3 0 4-1 6
10 Ньюкасл Юнайтед 4 1 2 1 3-3 5
11 Фулхэм 4 1 2 1 3-4 5
12 Брентфорд 4 1 1 2 5-7 4
13 Брайтон энд Хов Альбион 4 1 1 2 4-6 4
14 Манчестер Юнайтед 4 1 1 2 4-7 4
15 Ноттингем Форест 4 1 1 2 4-8 4
16 Лидс Юнайтед 4 1 1 2 1-6 4
17 Бернли 4 1 0 3 4-7 3
18 Вест Хэм Юнайтед 4 1 0 3 4-11 3
19 Астон Вилла 4 0 2 2 0-4 2
20 Вулверхэмптон Уондерерс 4 0 0 4 2-9 0

