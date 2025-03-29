КПЛ
Сегодня 16:30

Асхата Тагыбергена представили в новом клубе. Подробности

©КФФ, Алексей Сисенбин

Капитан сборной Казахстана и экс-полузащитник "Ордабасы" Асхат Тагыберген был представлен игрокам "Тобола". Ожидается, что вскоре костанайцы официально объявят о переходе опытного игрока, сообщают Vesti.kz.

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По данным Meta-Ratings.kz, 34-летний Тагыберген уже тренируется в составе "Тобола" и был представлен игрокам команды. Сейчас капитан национальной команды готовится к матчу третьего тура КПЛ с "Елимаем".

Ранее пресс-служба "Ордабасы" официально объявила об уходе своего капитана Тагыбергена. Хотя сообщалось, что у Асхата были и другие варианты для продолжения карьеры.

Две недели назад Тагыберген подвергся открытой критике со стороны акима Шымкента, который указал на низкое качество футбола полузащитника и высокую зарплату. За Асхата в медиа ответила его супруга.

В начале этого сезона Тагыберген провел два матча за "Ордабасы" в КПЛ, а также принял участие в двух играх за сборную Казахстана в отборе ЧМ-2026.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 2 1 1 0 3-1 4
3 Тобол 2 1 1 0 2-0 4
4 Актобе 2 1 1 0 2-1 4
5 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
6 Елимай 2 1 0 1 3-2 3
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Атырау 2 1 0 1 3-3 3
9 Жетысу 2 0 2 0 1-1 2
10 Женис 2 0 2 0 0-0 2
11 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
12 Кызылжар 2 0 1 1 1-3 1
13 Улытау 2 0 1 1 0-2 1
14 Ордабасы 2 0 1 1 0-4 1

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