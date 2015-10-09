"Актобе" ищет футболиста на позицию Нани. Подробности

Тренерский штаб "Актобе" на текущий момент не рассматривает в качестве реального усиления 39-летнего португальца Луиша Нани, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Актобе" грандиозно презентовал Нани
Приглашение бывшего футболиста "Манчестер Юнайтед" является идеей нового инвестора клуба, в то время как селекционный отдел ведёт поиски более молодого вингера из числа легионеров.
Ожидается, что Нани будет исполнять функции посла "Актобе", направленные на повышение и улучшение имиджа клуба внутри страны и за её пределами.
Что касается игровых качеств португальца, больше года не выходившего на поле, то тренерский штаб протестирует его возможности после присоединения Нани к команде.
Нани в составе "Манчестер Юнайтед" становился четырёхкратным чемпионом АПЛ, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов, четырёхкратным обладателем Суперкубка Англии и победителем клубного чемпионата мира.
Также в разное время играл за "Спортинг", "Фенербахче", "Валенсию", "Лацио", "Орландо Сити", "Венецию", "Мельбурн Виктори", "Адана Демирспор" и "Эштрелу".
Ранее стала известна зарплата Нани в "Актобе", подробности - по ссылке.
