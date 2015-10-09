Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 15:50
 

"Актобе" ищет футболиста на позицию Нани. Подробности

  Комментарии

Поделиться
"Актобе" ищет футболиста на позицию Нани. Подробности ©Depositphotos/alizadastudios

Тренерский штаб "Актобе" на текущий момент не рассматривает в качестве реального усиления 39-летнего португальца Луиша Нани, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Тренерский штаб "Актобе" на текущий момент не рассматривает в качестве реального усиления 39-летнего португальца Луиша Нани, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Актобе" грандиозно презентовал Нани

Приглашение бывшего футболиста "Манчестер Юнайтед" является идеей нового инвестора клуба, в то время как селекционный отдел ведёт поиски более молодого вингера из числа легионеров.

Ожидается, что Нани будет исполнять функции посла "Актобе", направленные на повышение и улучшение имиджа клуба внутри страны и за её пределами.

Что касается игровых качеств португальца, больше года не выходившего на поле, то тренерский штаб протестирует его возможности после присоединения Нани к команде.

Нани в составе "Манчестер Юнайтед" становился четырёхкратным чемпионом АПЛ, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов, четырёхкратным обладателем Суперкубка Англии и победителем клубного чемпионата мира.

Также в разное время играл за "Спортинг", "Фенербахче", "Валенсию", "Лацио", "Орландо Сити", "Венецию", "Мельбурн Виктори", "Адана Демирспор" и "Эштрелу".

Ранее стала известна зарплата Нани в "Актобе", подробности - по ссылке.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
25 января 21:30   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Манчестер Юнайтед
Проголосовало 113 человек

Реклама

Живи спортом!