"Актобе" ищет футболиста на позицию Нани. Подробности

Тренерский штаб "Актобе" на текущий момент не рассматривает в качестве реального усиления 39-летнего португальца Луиша Нани, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Приглашение бывшего футболиста "Манчестер Юнайтед" является идеей нового инвестора клуба, в то время как селекционный отдел ведёт поиски более молодого вингера из числа легионеров.

Ожидается, что Нани будет исполнять функции посла "Актобе", направленные на повышение и улучшение имиджа клуба внутри страны и за её пределами.

Что касается игровых качеств португальца, больше года не выходившего на поле, то тренерский штаб протестирует его возможности после присоединения Нани к команде.

Нани в составе "Манчестер Юнайтед" становился четырёхкратным чемпионом АПЛ, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов, четырёхкратным обладателем Суперкубка Англии и победителем клубного чемпионата мира.

Также в разное время играл за "Спортинг", "Фенербахче", "Валенсию", "Лацио", "Орландо Сити", "Венецию", "Мельбурн Виктори", "Адана Демирспор" и "Эштрелу".

