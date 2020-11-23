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Пушка капитана "Кайсара" и дебютный мяч игрока "Кайрата". Выбери лучший гол 19-го тура КПЛ-2020

В списке значится и победный удар в ворота чемпиона.

Пушка капитана "Кайсара" и дебютный мяч игрока "Кайрата". Выбери лучший гол 19-го тура КПЛ-2020
Асхат Тагыберген (с мячом). Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура" и предлагают принять участие в выборе лучшего гола в рамках 19-го тура казахстанской премьер-лиги. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных взятий ворот. Выбрать лучшее из них можно по этой ссылке.

Руслан Сахалбаев ("Каспий")


"Каспий", ведущий борьбу за сохранение прописки в КПЛ-2020, в 19-м туре одержал важную победу над прямым конкурентом - "Окжетпесом" (2:1). Один из голов забил капитан актаусцев. Сахалбаев открыл счет на 12-й минуте после эффектной комбинации.



Сергей Зенев ("Шахтер")

"Шахтер" уверенно обыграл "Астану" (3:1) и приблизился к медальной зоне. Один из голов в составе "горняков" забил эстонский легионер Сергей Зенев. На 24-й минуте он смог завершить стремительную атаку своего клуба, сделав счет 2:0.



Тимур Мульдинов ("Кызыл-Жар СК")

Игрок петропавловцев в компенсированное время принес победу своему клубу в матче с чемпионом КПЛ, алматинским "Кайратом" (3:2). Мульдинову удался прицельный удар после фланговой передачи.



Андрей Ульшин ("Кайрат")

20-летний полузащитник "Кайрата" забил дебютный гол в премьер-лиге. На 33-й минуте матча с "Кызыл-Жар СК" Ульшин сравнял счет (2:2) ударом со штрафного, находясь под острым углом.



Асхат Тагыберген ("Кайсар")

Капитан "Кайсара" известен своими точными и дальними ударами. В матче с "Ордабасы" защитники шымкентцев позволили ему поразить верхний угол ворот. Счет после этого стал 2:0.



Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших, по мнению читателей Vesti.kz, голов в предыдущих турах выглядит следующим образом:

Первый тур. Конрад Вжесиньски ("Кайрат") - гол в ворота "Тараза";
Второй тур. Карлос Фонсека ("Иртыш") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Третий тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Тараза";
Четвертый тур. Серикжан Мужиков ("Тобол") - гол в ворота "Астаны";
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу;
Шестой тур. Айбол Абикен ("Кайрат") - гол в ворота "Астаны";
Седьмой тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Тобола";
Восьмой тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Астаны";
Девятый тур. Айдос Таттыбаев ("Шахтер") - гол в ворота "Астаны";
Десятый тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Одиннадцатый тур. Небойша Косович ("Кайрат") - гол в ворота "Окжетпеса";
Двенадцатый тур. Вагнер Лав ("Кайрат") - гол в ворота "Шахтера";
Тринадцатый тур. Данияр Усенов ("Кайрат") - гол в ворота "Жетысу";
Четырнадцатый тур. Марат Шахметов ("Каспий") - гол в ворота "Кайрата";
Пятнадцатый тур. Элвин Фортес ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу";
Шестнадцатый тур. Абат Аймбетов ("Кайрат") - гол в ворота "Астаны";
Семнадцатый тур. Милан Стоянович ("Окжетпес") - гол в ворота "Шахтера";
Восемнадцатый тур. Сергей Кейлер ("Кайрат") - гол в ворота "Кайсара".

"Кайрат" досрочно стал чемпионом Казахстана. На втором месте идет "Тобол", набравший 32 очка. "Астана" замыкает тройку. У столичного клуба 27 баллов. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

 

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Метки:
КПЛ-2020 Кайрат ФК Тобол ФК Астана ФК Ордабасы ФК Кайсар ФК Жетысу ФК Шахтер ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Каспий Окжетпес ФК Голы недели голы

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