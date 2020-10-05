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Шедевр Турысбека и сольный проход "казахского Златана". Выбери лучший гол 6-го тура КПЛ

Также мяч в девятку и удар с 30 метров.

Шедевр Турысбека и сольный проход "казахского Златана". Выбери лучший гол 6-го тура КПЛ
Бауыржан Турысбек. Фото: ФК "Тараз"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура". Предлагаем принять участие в выборе лучшего взятия ворот в матчах шестого тура казахстанской премьер-лиги, программа которого была завершена накануне матчем "Кайрат" - "Астана". Вашему вниманию представлены пять самых эффектных ударов. Выбрать лучший из них можно по этой ссылке.

Санат Жумаханов ("Окжетпес")

Форвард "Окжетпеса" в матче с "Таразом" сравнял счет. Жумаханову удалось сделать это лишь со второй попытки. Но гол, которому предшествовали многоходовая комбинация и ошибка защитника соперника, получился эффектным.



Жиан Мартинс ("Окжетпес")

Полузащитник "Окжетпеса" в матче с "Таразом" вывел свой клуб вперед классным ударом метров с 30. Мяч попал точно в угол ворот Мухамеджана Сейсена.



Тохтар Жангылышбай ("Ордабасы")

Нападающий "Ордабасы" добил "Тобол" при счете 3:0 в пользу своего клуба. Жангылышбай (в прошлом году получил прозвище "казахский Златан" за гол-красавец) убежал от двух защитников и не оставил шансов вратарю.



Айбол Абикен ("Кайрат")

Полузащитник алматинцев в центральном матче шестого тура против "Астаны", который состоялся 4 октября, забил важный гол в начале второго тайма. Абикен поразил ворота соперника, находясь спиной к ним в окружении нескольких игроков "Астаны". 



Бауыржан Турысбек ("Тараз")

Турысбек в матче с "Окжетпесом" сравнял счет - 2:2, но это не спасло "Тараз" от поражения. Тем не менее не отметить этот гол нельзя. Нападающий принял верховую подачу на плечо и, прокинув мяч себе под удар, вторым действием поразил ворота кокшетаусцев. 



Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших, по мнению читателей Vesti.kz, голов в предыдущих турах выглядит следующим образом:

Первый тур. Конрад Вжесиньски ("Кайрат") - гол в ворота "Тараза";
Второй тур. Карлос Фонсека ("Иртыш") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Третий тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Тараза";
Четвертый тур. Серикжан Мужиков ("Тобол") - гол в ворота "Астаны";
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу;
Седьмой тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Тобола";
Восьмой тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Астаны";
Девятый тур. Айдос Таттыбаев ("Шахтер") - гол в ворота "Астаны";
Десятый тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Одиннадцатый тур. Небойша Косович ("Кайрат") - гол в ворота "Окжетпеса";
Двенадцатый тур. Вагнер Лав ("Кайрат") - гол в ворота "Шахтера".

Напомним, накануне, "Кайрат" в перенесенном матче шестого тура разгромил "Астану" со счетом 3:0. Алматинцы набрали 29 очков и на восемь баллов опережают столичный клуб. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

 

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Метки:
Голы недели КПЛ-2020 Лав Вагнер Кайрат ФК Астана ФК Ордабасы ФК Жетысу ФК Тобол ФК Кайсар ФК Шахтер ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Окжетпес ФК Каспий Бразилия

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