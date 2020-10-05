Шедевр Турысбека и сольный проход "казахского Златана". Выбери лучший гол 6-го тура КПЛ

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Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура". Предлагаем принять участие в выборе лучшего взятия ворот в матчах шестого тура казахстанской премьер-лиги, программа которогобыла завершена накануне матчем "Кайрат" - "Астана". Вашему вниманию представлены пять самых эффектных ударов. Выбрать лучший из них можно по этой ссылке.
Форвард "Окжетпеса" в матче с "Таразом" сравнял счет. Жумаханову удалось сделать это лишь со второй попытки. Но гол, которому предшествовали многоходовая комбинация и ошибка защитника соперника, получился эффектным.
Нападающий "Ордабасы" добил "Тобол" при счете 3:0 в пользу своего клуба. Жангылышбай (в прошлом году получил прозвище "казахский Златан" за гол-красавец) убежал от двух защитников и не оставил шансов вратарю.
Полузащитник алматинцев в центральном матче шестого тура против "Астаны", который состоялся 4 октября, забил важный гол в начале второго тайма. Абикен поразил ворота соперника, находясь спиной к ним в окружении нескольких игроков "Астаны".
Турысбек в матче с "Окжетпесом" сравнял счет - 2:2, но это не спасло "Тараз" от поражения. Тем не менее не отметить этот гол нельзя. Нападающий принял верховую подачу на плечо и, прокинув мяч себе под удар, вторым действием поразил ворота кокшетаусцев.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших, по мнению читателей Vesti.kz, голов в предыдущих турах выглядит следующим образом:
Напомним, накануне, "Кайрат" в перенесенном матче шестого тура разгромил "Астану" со счетом 3:0. Алматинцы набрали 29 очков и на восемь баллов опережают столичный клуб. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.
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