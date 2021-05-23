"Выходили умирать и убивать". Главный тренер сборной Казахстана рассказал о желании выиграть чемпионат мира в Латвии

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис после победы над действующими чемпионами мира из Финляндии на ЧМ в Латвии рассказал на пресс-конференции о желании выиграть турнир, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанские хоккеисты одержали волевую победу, а решающей стала буллитная серия, где голкипер Никита Бояркин отразил три броска из четырех (2:1 Б).

- Мы начали верить до начала матча. Была установка - играем только на победу. Я не думаю, что с другим настроем надо выходить на игру. Наши ожидания оправдались. Команда вышла, как сплоченный коллектив. Была душа, было сердце. Команда играла от сердца от души и от сердца. Соперник заставлял нас ошибаться.

Очень здорово катались, разыгрывали комбинации. Но мы в верили в победу. Практически весь матч Финляндия нас переигрывала. Но мы не опустили руки - бились и сражались. И мы верили в победу. До последней секунды и до последнего буллита.

- Изменились ли цели на турнир после двух побед?

- Не изменились. Единственное, завтра тренировка и будем смотреть состав на следующего соперника.

- Были и раньше победы, но они не приносили возможность выхода в плей-офф.

- Конечно, все возможно. Даррен Диц сказал, что мы настроены только на чемпионство. Весь Казахстан поддерживает нашу команду. Почему бы и нет? Никто не ожидал, что сборная Германии на Олимпиаде так выступит. Мы тоже готовы к этому. Вы видели, как ребята сражались. Я благодарен всей команде, которая была на льду. Это было мощно!

- По игрокам не было видно, что как-то сказался матч с Латвией. Ни в физическом плане, ни в эмоциональном.

- Это настрой ребят, которые выходили умирать и убивать. Понятно, что Финляндия раньше сыграла свой матч и больше отдохнули. Мы легли спать около двух часов ночи. Главное было, проявить характер и убрать эту усталость. У каждого игрока есть внутренние резервы, и когда ты играешь за страну, то никакая усталость не по чем. Мы проигрывали во многих компонентах, но не проиграли в характере и борьбе. И довели матч до победы.

- Второй матч хорошо играет Никита Бояркин. Не давить ли на него ответственность, ведь будут ждать больше побед?

- Он чувствует себя хорошо. У нас есть тренер вратарей - Александр Шимин. У него произошло несчастье и сейчас не с нами на лавке. Но он на телефоне, на связи. Нормально все. Как он сказать, тот и будет играть.

- Вы бы взяли такого вратаря в "Барыс"?

- Давайте турнир закончится и мы будем об этом говорить.

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Добавим, что казахстанские хоккеисты стартовали с волевой победы над Латвией, а 25 мая встретится с командой США. Михайлис выставил своим подопечным высокие оценки, а капитан сборной Роман Старченко "вспомнил" о длительном простое без игр. Героем встречи стал голкипер Никита Бояркин, который отразил пять послематчевых буллитов, но секретов раскрывать не стал.

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