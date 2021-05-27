Выбить Канаду и лидеров группы, или как для Казахстана может завершиться борьба за место в плей-офф ЧМ-2021

Сборной Казахстана по хоккею осталось провести в групповом раунде чемпионата мира в Риге три матча, в которых способна оформить выход в плей-офф турнира. Итоговый расклад для подопечных Юрия Михайлиса - в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанской команде предстоят игры с соперниками, занимающими места в нижней части таблицы. Ситуация благоприятная, но ключевой может стать матч с Канадой - если удастся не проиграть лидеру мирового рейтинга, то североамериканцы не смогут вмешаться в борьбу за выход в квартет.

Оставшиеся игры команд:

1. Германия - Финляндия (29 мая), США (31 мая) и Латвия (1 июня).

2. Латвия - США (27 мая), Норвегия (28 мая), Финляндия (30 мая) и Германия (1 июня).

3. Финляндия - Италия (27 мая), Германия (29 мая), Латвия (30 мая) и Канада (1 июня).

4. Казахстан - Канада (28 мая), Италия (29 мая) и Норвегия (31 мая).

5. США - Латвия (27 мая), Норвегия (29 мая), Германия (31 мая) и Италия (1 июня).

6. Канада - Казахстан (28 мая), Италия (30 мая) и Финляндия (1 июня).

7. Норвегия - Латвия (28 мая), США (29 мая) и Казахстан (31 мая).

8. Италия - Финляндия (27 мая), Казахстан (29 мая), Канада (30 мая) и США (1 июня).

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Ситуация в группе такая, что вылететь может даже Германия, поскольку промежуточному лидеру этапа предстоят игры с прямыми конкурентами. Графики Латвии и Финляндии тоже очень непростые, а Казахстан с США могут подняться выше, обогнав соперников.

Предположим, что лишней, вместе с лидером мирового рейтинга Канадой и парой аутсайдеров, окажется Германия. Сложный календарь помешает удержаться во главе группы, а оппоненты воспользуются матчами "попроще" и вырвутся в нашей гонке.

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Напомним, ранее были выявлены "проблемы" сборной Казахстана по выбору места в турнирной таблице. Что касается результата, то национальная команда выиграла три матча из четырех, а Юрий Михайлис объяснил этот результат тем, что казахстанцы играют со страстью.

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