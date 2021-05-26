Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Сыграть агрессивно и со страстью". Михайлис заявил, что гордится сборной Казахстана после победы над Германией

Он рассказал, как удалось переломить ход игры.

"Сыграть агрессивно и со страстью". Михайлис заявил, что гордится сборной Казахстана после победы над Германией
Фото: КХФ. Ольга Бугаева©️
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
1

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис после волевой победы над Германией на чемпионате мира признался, что гордится своей командой, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанские хоккеисты первыми открыли счет в матче, а затем упустили преимущество, но в третьем периоде забили еще дважды и вырвали победу (3:2).

- Здесь все трясется, я не слышал вопрос, говорите, - началась с заминки пресс-конференция Михайлиса.

- Прокомментируйте итоги матча.

- Хорошие были полтора периода. Мы очень хорошо играли - слаженно и дисциплинированно. Но после забитого гола дисциплина нас немного подвела... Это ненужное удаление... Соперник перехватил инициативу. Мы просто встали. Хорошо, что в перерыве мы поговорили с командой. Сказали, что не надо отходить от своей игры.

Мы должны продолжать то же самое делать. Полтора периода ничего не давали сопернику делать. Много моментов мы создавали у ворот соперника... Команда услышала. Сыграли в тот хоккей, который мы играли против Латвии и Финляндии. Они услышали и нашли внутренний резерв. Здорово сыграли третий период. Я горжусь ребятами. 

- Что изменили, чтобы показать такую результативность?

- Попросили более агрессивно сыграть на ворота соперника. Понаглее. Со страстью возле "пятака" соперника. Вы смотрите хоккей, мы смотрим. Идет ожесточенная борьба. Может быть, нам этого не хватало. Но сегодня ребята бились. После свистка наши ребята просачивались на "пятак" и какой-то напряг был у соперника.

- Нет ли давления на оставшиеся три игры, ведь можно выйти в плей-офф?

- Да нет. Но ребята понимают и играют с удовольствием. Они понимают, что они лучшие в стране. И на них возложена большая ответственность, но я уверен в них. Они сыграют очень достойно.

- За счет чего можно одолеть Канаду, которая буксует на этом чемпионате?

- У нас день отдыха. Проведем тренировку и будем настраивать ребят. Я говорил, что мы будем играть так, чтобы нам не было стыдно перед казахстанскими болельщиками. И я скажу, что вам не будет стыдно за команду. Она будет биться и сражаться. В матче с США нам не хватило эмоций. Тех, которые помогли обыграть Латвию с Финляндией. Но соперник был достойный и мощный.

- Большую роль сыграли силовики. Можно сказать, что силовые форварды принесли победу?

- Я соглашусь с вами. Мы выпустили Артема Лихотникова. Парень умеет здорово играть в силовой хоккей. Может ловить шайбу на себя. Вот это было самое важное сегодня - самоотверженность и самоотдача. Я не скажу, что наши техничные игроки выпали. Они играли здорово и на команду. Все сегодня трудились. Это принесло результат.

- Можете прокомментировать момент, когда взяли просмотр после гола Германии.

- Первый момент - это вне игры. И это оправдалось. И второй момент был спорный. Нельзя было допускать, чтобы нам забили третий гол. Даже второй гол... При счете 1:1 нельзя было давать сопернику шансы. Мы должны держать счет и ждать момента. Поэтому мы его взяли. Или пан, или пропал. Спасибо ребятам, которые в меньшинстве выстояли. На третий период выходили на победу. Я видел уверенность в глазах. И везение было на нашей стороне. Я благодарен, что выиграли в основное время. Без овертаймов и буллитов, где снова будут нервы.

Ранее о матче высказались форварды казахстанской команды - автор победного гола Павел Акользин и дебютант Артем Лихотников.

Агрессивные казахстанцы. Хоккеисты сборной, которые уничтожают соперников на чемпионате мира

Напомним, следующий матч сборная Казахстана проведет против Канады, а пройдет он 28 мая. Ранее была выделен компонент, который приносит успех подопечным Михайлиса, а некоторые казахстанские игроки уже запомнились агрессивной игрой.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей Германия Михайлис Юрий

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
22:26
Хоккей

Выше Канады и США. Какое место занимает Казахстан после победы над лидером группы ЧМ по хоккею
Сегодня
22:21
Хоккей

"Сыграть агрессивно и со страстью". Михайлис заявил, что гордится сборной Казахстана после победы над Германией
Сегодня
22:05
Хоккей

"Дело было за мной". Автор решающего гола разобрал победу Казахстана над Германией на ЧМ по хоккею
Сегодня
21:27
Хоккей

Казахстан обыграл лидера группы и вернулся в зону плей-офф ЧМ-2021 по хоккею
Сегодня
18:27
Хоккей

Сборная Казахстана по хоккею назвала состав на матч против лидера группы ЧМ-2021 по хоккею
Сегодня
17:35
Хоккей

"Без буллитов - без шансов". Сборную Казахстана потроллили на чемпионате мира
Сегодня
17:19
Хоккей

Агрессивные казахстанцы. Хоккеисты сборной, которые уничтожают соперников на чемпионате мира
Сегодня
14:44
Хоккей

"Куда-то делись казахстанские бомбардиры". Команде Михайлиса предрекли второе поражение на ЧМ-2021 по хоккею
Сегодня
13:41
Хоккей

Хоккеист сборной Казахстана на ЧМ-2021 заинтересовал скаутов из НХЛ
Сегодня
12:45
Хоккей

Казахстан остановит лидера группы, или в чем шанс на еще один успех на ЧМ-2021 по хоккею
Сегодня
10:00
Хоккей

Прямая трансляция матча сборной Казахстана против лидера группы ЧМ-2021 по хоккею
Сегодня
01:21
Хоккей

Чемпионы мира после сенсационного поражения от Казахстана одержали вторую победу на ЧМ по хоккею
Сегодня
00:20
Хоккей

Лидер группы ЧМ по хоккею усилился игроком из НХЛ перед матчем с Казахстаном
Вчера
22:16
Хоккей

Главный тренер сборной Казахстана объяснил первое поражение на чемпионате мира по хоккею
Вчера
22:08
Хоккей

"Они очень быстрые". Игроки сборной Казахстана высказались о поражении США на чемпионате мира
Вчера
21:43
Хоккей

Сборная США выбила Казахстан из зоны плей-офф ЧМ-2021 по хоккею
Вчера
19:47
Хоккей

Победа над Канадой и не только, или как для сборной Казахстана изменилась борьба за плей-офф чемпионата мира
Вчера
13:51
Хоккей

Букмекеры оценили шансы Казахстана выиграть третий матч подряд на ЧМ-2021 по хоккею
Вчера
12:46
Хоккей

Еще одна сенсация от Казахстана, или как обыграть США на чемпионате мира по хоккею
Вчера
11:00
Хоккей

"Казахстан - не мальчики для битья". Эксперт объяснил успех сборной на ЧМ по хоккею и предсказал сенсацию в матче с США
Вчера
10:01
Хоккей

Сборная США лишилась основного голкипера на матч с Казахстаном на ЧМ-2021 по хоккею
Вчера
09:29
Хоккей

Прямая трансляция матча сборной Казахстана против США на ЧМ-2021 по хоккею
Вчера
08:24
Хоккей

"Нам нечего терять". Диц - о победе над чемпионами мира, секретном оружии Казахстана и задачах на ЧМ-2021
Вчера
07:20
Хоккей

Сборная Канады потерпела третье подряд поражение на ЧМ-2021 по хоккею. Казахстан остался в зоне в плей-офф
24 мая
23:57
Хоккей

"Барыс" должен присмотреться, или кого можно подписать из сборной Казахстана для КХЛ
24 мая
21:43
Хоккей

Открыл голевой счет на ЧМ-2021, или как в сборной Казахстана используют бомбардира "Барыса" в Кубке Гагарина
24 мая
20:33
Хоккей

"У команды нет психологии аутсайдера". Комментатор Олейник оценил выступление сборной Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею
24 мая
18:40
Хоккей

"Великое достижение для скромной сборной". Эксперт назвал Казахстан главной сенсацией ЧМ по хоккею и оценил шансы на плей-офф
24 мая
16:27
Хоккей

Надо обыграть Канаду или США, или как сборная Казахстана выйдет в плей-офф чемпионата мира
24 мая
14:42
Хоккей

Канадский форвард из сборной Казахстана раскрыл залог успеха на старте ЧМ-2021 по хоккею
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика