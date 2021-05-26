Агрессивные казахстанцы. Хоккеисты сборной, которые уничтожают соперников на чемпионате мира

Сборная Казахстана по хоккею претендует на выход в плей-офф чемпионата мира, а некоторые ее игроки отличаются жесткой, но эффектной игрой. О главных агрессорах в команде Юрия Михайлиса - в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанская дружина стартовала с двух волевых побед, а к составу команды сразу появился интерес. Некоторых заметных исполнителей уже подписали российские клубы КХЛ, перехватив их у столичного "Барыса". Но это не мешает хоккеистам показывать "товар лицом" в Риге.

1. Дмитрий Шевченко

Мощный и сильный форвард, наверное, в каждой встрече турнира отметился зрелищным "хитом". Мстить 95-му номеру никто не осмеливается. Возможно, что именно Шевченко - тот элемент, которого не хватает во время розыгрыша большинства: не в каждой сборной найдется защитник, который сдвинет его с "пятака".

2. Павел Акользин

Еще один игрок, который умеет оказывать давление. Возможно, он не так оснащен технически, но перехватить шайбу и поддержать ее, дождавшись партнеров, вполне способен. Акользин в Риге не так агрессивен, как Шевченко, но свой объем черновой работы выполняет. Как и напарник по тройке, он незаменим в силовой борьбе.

3. Иван Степаненко

Защитник похож на находку для "Барыса", если в столичной команде захотят дать шанс габаритному хоккеисту. Ему не всегда хватает опыта, но мощь заметна сразу. 25-летний дебютант умело ведет силовую борьбу, которой иногда не достает нашим игрокам обороны. Пару его "хитов" - хайлайты стартовых матчей сборной Казахстана.

4. Виктор Сведберг

Уроженец Швеции органично вписался в состав. Даже в "Барысе" он как-будто не так полезен. Мастерски фехтует клюшкой, когда нужно выбить шайбу из-под контроля соперника, или намертво впечатывает в борт оппонентов. Главная проблема - скорость. Но за счет того, что Сведберг читает игру, ему удается угадывать маневры и выигрывать микродуэли.

В составе казахстанской команды есть и еще пару кандидатов в наш список - это Егор Петухов, который может навязать борьбу любому оппоненту, и Алихан Асетов. В "Барысе" оба заметны как игроки силового воздействия, но на чемпионате мира еще в этом направлении не проявили себя. Несколько игр у них еще есть.

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Напомним, сегодня, 26 мая, сборная Казахстана сыграет с командой Германии. Оба соперника борются за выход в плей-офф мирового чемпионата. Ранее Михайлис объяснил первое поражение казахстанских хоккеистов на турнире.

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