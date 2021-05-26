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Казахстан остановит лидера группы, или в чем шанс на еще один успех на ЧМ-2021 по хоккею

Игры проходят в топ-дивизионе.

Казахстан остановит лидера группы, или в чем шанс на еще один успех на ЧМ-2021 по хоккею
Фото: КХФ. Ольга Бугаева©️
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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Сборная Казахстана по хоккею может остановить одного из главных фаворитов чемпионата мира в элитном дивизионе, если обыграет команду Германии. О некоторых моментах противостояния, которое может завершиться неожиданно - в материале корреспондента Vesti.kz.

Немецкие хоккеисты выиграли три стартовых матча, победив конкурентов из нижней части таблицы, а матчем с казахстанцами начинают новую серию игр. Подопечные Юрия Михайлиса, напротив, стартовали со встреч с кандидатами на плей-офф, а теперь должны выйти на игры с аутсайдерами.

Волевые победы над Латвией и Финляндией показали, что у игроков из Казахстана верная мотивация и нужный настрой. В матче с Германией они могут стать ключевыми. Казахстанцы снова должны будут блокировать броски, отыгрывая большую часть матча в обороне, надеясь на контрвыпады.

Встреча с США показала, как может быть сложно, если соперник умело двигает шайбу. Сможет ли так напрягать Германия? До чемпионата мира их результаты не впечатляли, а в трех стартовых играх они забили 17 голов. Их результативность идет на убыль, ведь уровень оппозиции поднимается, а силы заканчиваются.

Казахстанцы могут попробовать навязать сопернику силовой хоккей, поскольку в составе есть Виктор Сведберг, Дмитрий Шевченко и Иван Степаненко. С американцами это не сработало, хоть игроки и отметились "хитами" на соперниках, а Германия все-таки может оказаться не такой хладнокровной.

Таким образом, постоянное давление и взаимная подстраховка с самоотверженностью - залог успеха для Казахстана. И еще одно - успешная реализация голевых моментов. Даже в "сухой" игре против США были моменты, когда Казахстан мог забить. Не забудем, что Егор Петухов все же отправил шайбу в ворота, а Роман Старченко мог оформить дубль.

Подопечных Михайлиса может прорвать. Три гола в трех матчах - не предел возможностей. Германия не против поиграть в открытый хоккей, где может быть немало голов. Настоящая перестрелка. Даже итальянские хоккеисты, которых списали до старта, забили четыре шайбы. Казахстан слабее?

Если в матче с Германией будет хотя бы одно набранное очко, то перспективы выхода в плей-офф увеличатся. Соперники могут сыграть не очень сконцентрированно после трех побед подряд, а Казахстан немного охлажден поражением от США. Реальный шанс на еще один неожиданный результат.

Главный тренер сборной Казахстана объяснил первое поражение на чемпионате мира по хоккею

Напомним, матч Казахстана против Германии покажут в прямом эфире, а поражение в игре с США выбило национальную команду из зоны плей-офф турнира. Главный тренер Юрий Михайлис объяснил поражение в игре с прямым конкурентом, но его подопечные все еще могут выйти в следующий круг турнира.

Победа над Канадой и не только, или как для сборной Казахстана изменилась борьба за плей-офф чемпионата мира

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей Германия

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