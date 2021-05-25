Победа над Канадой и не только, или как для сборной Казахстана изменилась борьба за плей-офф чемпионата мира

Сборная Казахстана по хоккею может разгромно проиграть США и Германии, но обязана обыгрывать Канаду с Норвегией, чтобы благополучно выйти в плей-офф чемпионата мира в Латвии. О тех, кого можно "отпустить" в борьбе за первый квартет, - в материале корреспондента Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса стартовали с двух побед, набрав четыре очка, но теперь можно немного перевести дыхание. Казахстанцы перетрясли состав, решив провести эксперимент, ведь в тренерском штабе понимают, что игру нужно усиливать. А как это сделать? Обновить игровые связки.

Для команды из США этот ход может стать неожиданностью, ведь в две победные игры была одна схема, а теперь - иная. Американцы разгромили Канаду и еще могут бороться за плей-офф, а встреча с Казахстаном - это игра с прямым конкурентом. Предпосылки для успешного выступления у дружины Михайлиса есть.

С другой стороны, даже поражение оставит неплохие шансы. Можно "отпустить" и Германию, которая с тремя победами подряд оторвалась, скорее всего, выиграет группу. Важнее, чтобы европейская обыграла не только Канаду или Казахстан, но и нанесла поражение США или Финляндии для сохранения дистанции между соперниками.

Фокусироваться казахстанцам нужно на играх с Канадой, которая продолжает опускаться по таблице, и Норвегией с Италией. Рискованно, ведь после проигрышей США и Германии можно не собраться на оставшиеся матчи группового раунда и упустить реальный шанс на выход в плей-офф.

Проходными остаются 12 очков и больше. Германия, скорее всего, финиширует с результатом свыше 15 очков, а вот оставшиеся команды завершат борьбу намного плотнее. Ключевой для Казахстана может стать встреча с Норвегией, ведь уже практически известен победитель группы, а за три оставшихся места поборются пять конкурентов.

Помимо Казахстана и США, это Латвия, Норвегия и Финляндия. Лишним может оказаться любой, но важнейшие игры для подопечных Михайлиса мы обозначили. Если получится взять очки в играх с США или Германией, то позиции только усилятся. Лишь бы казахстанцам хватило физических сил и эмоционального настроя. Борьба вступает в ключевую стадию - в розыгрыше 15 возможных очков.

Еще одна сенсация от Казахстана, или как обыграть США на чемпионате мира по хоккею

Напомним, на старте чемпионата казахстанцы обыграли команду Латвии (3:2 Б) и Финляндии (2:1 Б) и с четырьмя очками закрепились в зоне плей-офф группового раунда. Лидирует Германия с девятью баллами, а следом расположились хоккеисты Латвии с семью очками. По четыре балла у Казахстана и Финляндии.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!