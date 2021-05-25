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Еще одна сенсация от Казахстана, или как обыграть США на чемпионате мира по хоккею

В обоих командах есть потери, но они борются за плей-офф.

Еще одна сенсация от Казахстана, или как обыграть США на чемпионате мира по хоккею
Фото: КХФ. Ольга Бугаева©️
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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Сборная Казахстана по хоккею имеет хорошие шансы прервать серию поражений от команды США на планетарных турнирах и упрочить свою позицию в борьбе за плей-офф чемпионата мира. О вариантах, которые появляются на фоне диаметрально противоположных выступлений соперников - в материале корреспондента Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса выиграли два матча подряд и о них заговорили, как реальных претендентах на место в первом квартете группы. Возможно, что это произошло немного преждевременно, ведь турнир только стартовал, а четыре очка ничего не гарантируют.

Возможно, этот оптимизм связан с неубедительной игрой фаворитов. Канада, например, проиграла три матча подряд, а у США с Финляндией только по одному выигрышу после двух проведенных встреч. Так за счет чего казахстанские хоккеисты могут сотворить еще одну сенсацию?

Во-первых, надежной игры в обороне. Предположим, что американцы будут также агрессивны в нападении, как и финны, которые совершили с полсотни бросков. Никита Бояркин сыграл уверенно, а полевые игроки всеми силами помогали голкиперу. Также нужно сыграть и против США, ведь фавориту терять нечего.

Только рисковать. От этого появятся шансы впереди. С той же Финляндией Казахстан всего один раз бросил в створ ворот в первом периоде, а затем отодвинула игру из своей зоны. Это второй момент. У сборной Михайлиса будут шансы в контратаке и их надо использовать.

Немного просядут казахстанцы в силовой борьбе, ведь нет дисквалифицированного Виктора Сведберга, но Иван Степаненко, который уже отметился парой эффектных хитов, с партнерами должны сыграть не менее агрессивно. Игроки из США будут бороться на каждом участке площадки.

Удалений много быть не должно, как это было в стартовых играх соперников. Никто не захочет делать такое одолжение, если не накроет определенная усталость. По самоотдаче и самоотверженности к казахстанским игрокам претензий нет, но американцы будут давить все 60 минут.

Шансы, как бы это странно не звучало, если не равные, то близкие. Почему? Казахстан одержал две победы после того как пропускал первым, а американцы обыграли канадцев, которые, скорее всего, так и не адаптировались к игровым условиям и бесстрашию соперников.

Чего ожидаем? Еще одного овертайма. Казахстанцы спасли два прошлых матча с США в третьих периодах, а затем уступили в дополнительной пятиминутке. Чтобы реванш был полноценным, нужно повторить сценарий игры, но со своей победой. Предпосылки есть, если игра пойдет по плану Михайлиса.

Вряд ли хоть как-то поможет травма одного из американских вратарей, ведь вышедший на замену игрок отразил 26 из 27 бросков за 55 минут в матче с Канадой. Поэтому, шанс появится только за счет своей дикой самоотдачи и надежной игре в обороне. США можно обыграть, если сыграть на все 100 процентов.

Надо обыграть Канаду или США, или как сборная Казахстана выйдет в плей-офф чемпионата мира

Напомним, в случае успешной игры в матчах против США или Канады, у сборной Казахстана появятся серьезные шансы на выход в плей-офф ЧМ-2021. Есть в национальной команде несколько кандидатов для столичного "Барыса", а лучшим бомбардир столичного клуба в Кубке Гагарина Кирилл Панюков открыл личный голевой счет на мировом турнире.

"Барыс" должен присмотреться, или кого можно подписать из сборной Казахстана для КХЛ

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Метки:
ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей США Канада Михайлис Юрий

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