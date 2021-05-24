Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Барыс" должен присмотреться, или кого можно подписать из сборной Казахстана для КХЛ

Все они успели проявить себя.

"Барыс" должен присмотреться, или кого можно подписать из сборной Казахстана для КХЛ
Фото: КХФ. Ольга Бугаева©️
Новости спорта Хоккей КХЛ
0

Голкипер Никита Бояркин отразил за два матча более 60 бросков, выиграв две буллитные серии, а защитник Иван Степаненко отметился эффектными силовыми приемами. О некоторых игроках сборной Казахстана, которая удивляет на чемпионате мира, в материале корреспондентом Vesti.kz.

22-летний Бояркин уверенно стартовал на мировом турнире, а в буллитной серии стал настоящей звездой, отразив восемь послематчевых бросков из 12. Действующие чемпионы мира из Финляндии совершили 51 бросок по воротам казахстанцев и лишь один раз сумели переиграть Бояркина. Юрий Михайлис ранее сказал, что не против увидеть вратаря в "Барысе".

Еще один игрок, который может присоединиться к столичному клубу, это габаритный защитник Степаненко. 25-летний хоккеист играет в третьей паре, но даже со статусом дебютанта не тушуется. В стартовой игре под его силовой прием попал капитан команды Латвии Каспарс Даугавинш, а в следующей - финский лидер Марко Анттила.

Другой ожидаемый игрок для "Барыса" - форвард Кирилл Савицкий. 26-летний нападающий пока отметился только двумя попытками забить гол, а также двухминутным штрафом, но Михайлис поставил его во вторую тройку в атаке. Его партнеры - Кертис Волк с Никитой Михайлисом. Возможно, что в таком сочетании они будут играть и в КХЛ.

Надо обыграть Канаду или США, или как сборная Казахстана выйдет в плей-офф чемпионата мира

Напомним, что сборная Казахстана может усилить свою позицию в таблице после матчей с США и Канадой и выйти в плей-офф турнира. С другой стороны, национальная команда уже обновила личный рекорд в обновленном формате турнира.

Первый гол на турнире забил лучший бомбардира "Барыса" Кирилл Панюков, а следующий матч казахстанцы проведут во вторник, 25 мая, когда сыграют с США. 

Казахстан обновил рекорд на ЧМ по хоккею: обыграли чемпионов мира и идут в зоне плей-офф

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная РК по хоккею Барыс в КХЛ КХЛ ЧМ-2021 по хоккею Хоккей

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
23:57
Хоккей

"Барыс" должен присмотреться, или кого можно подписать из сборной Казахстана для КХЛ
Вчера
21:43
Хоккей

Открыл голевой счет на ЧМ-2021, или как в сборной Казахстана используют бомбардира "Барыса" в Кубке Гагарина
23 мая
20:32
Хоккей

Экс-игрок клуба КХЛ и сборной Чехии скончался в возрасте 32 лет
22 мая
10:54
Хоккей

Форвард сборной Казахстана обратился к "Барысу" после перехода в "Ак Барс"
21 мая
18:05
Хоккей

Минус канадский легионер, или от кого еще может отказаться "Барыс"
21 мая
15:06
Хоккей

"Барыс" объявил о решении по канадскому форварду
20 мая
22:16
Хоккей

Почти подписаны, или кем нужно усилиться "Барысу" перед новым сезоном в КХЛ
20 мая
21:08
Хоккей

Зарплата в 100 миллионов, латание дыр и "дешевые" новички. Как "Барыс" должен усилиться перед сезоном в КХЛ
20 мая
12:09
Хоккей

Третий новичок "Барыса"? Канадский нападающий продолжит карьеру в КХЛ
20 мая
10:02
Единоборства

"Всем плевать на народные деньги". Хамитов отреагировал на зарплату капитана "Барыса"
20 мая
08:28
Хоккей

Стала известна зарплата Джесси Блэкера в новом клубе после ухода из "Барыса"
20 мая
07:27
Хоккей

Названа причина побега вратаря "Барыса" из сборной Казахстана
19 мая
21:27
Хоккей

Заглядывал в НХЛ, пообедал бы с Грецки и феерил за "рыцарей". Какого легионера подписал "Барыс" для КХЛ
19 мая
18:09
Хоккей

"Барыс" объявил о подписании канадского нападающего
19 мая
14:47
Хоккей

Капитан "Барыса" стал вторым в списке самых дорогих игроков КХЛ
18 мая
22:00
Хоккей

"Барыс" остался без легионеров, или как казахстанский клуб не впечатляет трансферами для КХЛ
18 мая
19:01
Хоккей

Блеснут ли в КХЛ, или как "Барыс" может упустить своих молодых звездочек
18 мая
17:55
Хоккей

КХЛ включила переход воспитанника "Барыса" в "Ак Барс" в число самых громких трансферов
18 мая
15:58
Хоккей

Подписанный легионер и два десятка потерь, или как обстоит ситуация в "Барысе" в межсезонье КХЛ
18 мая
13:57
Хоккей

Трансферная охота. Нашлось объяснение спросу на хоккеистов "Барыса"
18 мая
11:51
Хоккей

Успел поиграть за "Салават Юлаев" и съездить в США, или зачем "Ак Барс" подписал воспитанника "Барыса"
17 мая
19:01
Хоккей

КХЛ утвердила структуру чемпионата и состав дивизионов на новый сезон
15 мая
18:10
Хоккей

"Вы позорите свою страну". Жена форварда сборной Казахстана ответила хейтерам после ухода из "Барыса"
15 мая
12:59
Хоккей

"На него претендовали другие клубы КХЛ". В "Ак Барсе" высказались о трансфере воспитанника "Барыса"
15 мая
12:09
Хоккей

"Барыс" объявил о переходе своего воспитанника в "Ак Барс"
15 мая
07:38
Хоккей

Нападающий сборной Казахстана отреагировал на переход в состав обладателя Кубка Гагарина
15 мая
07:17
Хоккей

Принципиальный соперник "Барыса" в КХЛ прокомментировал покупку форварда сборной Казахстана
14 мая
23:46
Хоккей

"Барыс" обменял нападающего сборной Казахстана в "Авангард"
14 мая
21:30
Хоккей

Хенрик Карлссон обратился к болельщикам после ухода из "Барыса" и сборной Казахстана
14 мая
19:29
Хоккей

Только за деньги или без сезона в КХЛ. Как "Барыс" борется за своих игроков с конкурентами по Лиге
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика