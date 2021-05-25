Сборная Казахстана по хоккею назвала состав на матч чемпионата мира против США

Тренерский штаб сборной Казахстана по хоккею определился с составом на третий матч чемпионата мира в элитном дивизионе, проходящем в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 25 мая, подопечные Юрия Михайлиса в группе В сыграют против США. Начало встречи в 19:15 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна здесь.
Состав сборной Казахстана:
Вратари: Никита Бояркин (Андрей Шутов);
Алексей Маклюков - Даррен Диц, Кирилл Панюков - Дмитрий Шевченко - Роман Старченко;
Валерий Орехов - Джесси Блэкер, Никита Михайлис - Кертис Волк - Кирилл Савицкий;
Иван Степаненко - Егор Шалапов, Александр Шин - Аркадий Шестаков Евгений Рымарев;
Алихан Асетов, Самат Данияр, Павел Акользин, Антон Сагадеев, Егор Петухов.
Напомним, что эту игру пропускает защитник Виктор Сведберг. Он получил дисквалификацию на один матч за нарушение правил во встрече с Финдяндией.
Казахстанцы пока идут без поражений, сенсационно обыгрывая фаворитов. Так, ранее были одержаны две победы в серии буллитов - над хозяйкой турнира Латвией и над действующим чемпионом мира Финляндией.
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