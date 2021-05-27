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Почему Казахстан сейчас четвертый в группе ЧМ-2021 по хоккею, а не второй. Объясняем!

Три сборные набрали равные очки.

Почему Казахстан сейчас четвертый в группе ЧМ-2021 по хоккею, а не второй. Объясняем!
Фото: КХФ. Ольга Бугаева©️
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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Сборная Казахстана по хоккею обыграла прямых конкурентов в борьбе за выход в плей-офф чемпионата мира, но оказалась ниже соперников в таблице в групповом раунде. Корреспондент Vesti.kz попробовал разобраться в ситуации.

Подопечные Юрия Михайлиса победили Латвию (3:2 ОТ), Финляндию (2:1 ОТ) и Германию (3:2), но проиграли США (0:3). Семь набранных очков вывели казахстанцев в зону плей-офф, но только на четвертое место по версии ИИФХ, хотя они должны были оказаться выше по регламенту турнира. 

Предположим, что такой расклад сделан, исходя из разницы шайб при равенстве очков, но в регламенте турнира указан немного другой порядок распределения мест, если три участника идут с одинаковым количеством баллов. По нему Казахстан должен быть выше, но есть один нюанс. Если его устранить, то будем рассматривать ситуацию в следующем порядке:

1. Личные встречи (Казахстан обыграл обоих соперников).

2. Разница шайб в играх среди конкурентов (у Казахстана +2, а Латвия с Финляндией еще не играли).

3. По наибольшему количеству голов на турнире (Казахстан и Финляндия по восемь, а Латвия - семь).

4. Матчи с лучшей командой по рейтингу за пределами тройки. (это Канада, с которой Казахстан еще не играл).

5. Матчи с командой со следующим лучшим рейтингом за пределами тройки (это США, которым Казахстан проиграл со счетом 0:3).

6. Места при посеве на чемпионате мира.

Таблица должна была выглядеть так, но Латвия и Финляндия не сыграли между собой, поэтому три команды, которые мы рассматриваем, не могут составить полноценную группу, чтобы можно было применить регламент. Но при любом исходе несыгранного матча Казахстан должен оказаться выше конкурентов при равенстве очков.

"Дело было за мной". Автор решающего гола разобрал победу Казахстана над Германией на ЧМ по хоккею

Напомним, сборная Казахстана обыграла Германию, которая лидирует в нашей группе, и вернулась в четверку сильнейших группового раунда. Автор ключевых действий Павел Акользин признался, что не смотрел, как исполняют заработанный на нем буллит, а главный тренер Юрий Михайлис раскрыл некоторые секреты из раздевалки.

Выступление казахстанской команды назвали чудесным, а его видеообзор победной встречи можно найти здесь. Следующий соперник подопечных Михайлиса - сборная Канады - выиграла первый матч на турнире, а их очная игра состоится завтра, 28 мая. Это противостояние может стать решающим в распределении мест в первой четверке сборных.

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей Канада Финляндия Германия

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