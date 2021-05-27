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Главная сенсация ЧМ становится все ближе, или как Казахстан обыграл лидера группы и пошатнул шансы Канады на плей-офф

Команды сыграют 28 мая.

Главная сенсация ЧМ становится все ближе, или как Казахстан обыграл лидера группы и пошатнул шансы Канады на плей-офф
Фото: КФХ©
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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Российский спортивный портал "Чемпионат" подвел итоги матча между сборными Казахстана и Германии (3:2) на чемпионате мира по хоккею в элитном дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Подопечные Юрия Михайлиса нанесли пока еще лидерам группы B первое поражение на чемпионате мира в Латвии.

Ни дня без сенсаций на чемпионате мира по хоккею-2021 в Латвии! Даже те, кто пристально следит за всеми событиями проходящего в Риге первенства, наверняка уже сбились со счета сюрпризов, которые нам успел преподнести этот турнир. В первой встрече дня в группе B сошлись две команды, которые подарили зрителям чемпионата уже не по одному сюрпризу. Сборная Казахстана, к удивлению многих, обыграла латвийцев и финнов, а Германия и вовсе захватила лидерство в группе с такими сборными, как Финляндия, Канада и США, да при этом еще и с лучшей результативностью на всем турнире. И очный матч этих двух команд просто не мог обойтись без неожиданностей.

И первой неожиданностью, как ни странно, стал безголевой первый период. Прежде забивающие в любое время немцы не смогли подобрать ключ к воротам Никиты Бояркина. Да и казахстанцы особо не торопились пробивать Матиаса Нидербергера. 

Зато со второй двадцатиминутки игра приняла куда более яркий атакующий окрас. И уже к середине периода команды обменялись результативными щелчками. Сначала Александр Шин с помощью рикошета от конька, бросившегося под бросок защитника, открыл счет.

Радовались казахстанцы недолго. Спустя три минуты Кюнхакль восстановил равновесие, оставив не у дел Никиту Бояркина. Справедливости ради, ни один из голкиперов не имел никаких шансов выручить свою команду.

Подопечные Тони Седерхольма бросились развивать успех и даже вышли вперед. Но гол был отменен. Юрий Михайлис заподозрил, что один из игроков сборной Германии находился в положении вне игры, и запросил видеопросмотр, который подтвердил офсайд.

Однако немцы долго не расстраивались и менее чем через минуту забросили уже по всем правилам. Казахстанцы получили двухминутный штраф и слишком глубоко сели в оборону, чем и воспользовался Маркус Айзеншмид, воплотив численное преимущество сборной Германии в преимущество на табло. 

Третий период начался с буллита в ворота немцев. Капитан казахстанцев Роман Старченко не упустил возможности сравнять счет, запустив шайбу прямо в "домик" Нидербергеру. Очевидно, серия буллитов в первом матче с латвийцами не прошла даром.

"Футбол – простая игра; 22 человека гоняют мяч 90 минут, а в конце Германия выигрывает", - сказал однажды известный английский футболист Гари Линекер. В хоккее такой тенденции пока не наблюдается. И несмотря на то, что в предыдущих матчах сборной Германии удавалось оказываться сильнее своих противников, сегодня настала пора и ей познать горечь поражения на этом турнире. За четыре с половиной минуты до конца основного времени Алексей Маклюков роскошным пасом через всю нейтральную зону разрезал оборону соперника и вывел один на один с голкипером ранее заработавшего для своей сборной штрафной бросок Павла Акользина. Новичок магнитогорского "Металлурга" переиграл голкипера немцев и снова вывел сборную Казахстана вперед. 

Подопечные Тони Седерхольма попытались сохранить свой непобедимый статус, заменив вратаря на шестого полевого игрока, но казахстанцы сумели удержать благополучный для них результат.

Своей победой сборная Казахстана не только вернула себе место в зоне плей-офф, но и еще сильнее пошатнула и без того стремительно падающие шансы сборной Канады на выход из группы. Каждая из четырех первых команд коллектива под буквой B набрала уже как минимум по семь очков, а в спину им дышит сборная США с шестью баллами и игрой в запасе. Соответственно, даже четыре победы канадцев в основное время не дадут им стопроцентной гарантии на проход в следующую стадию турнира. Главная сенсация ЧМ становится все ближе", - говорится в статье. 

А вот что издание написало по поводу первой победы сборной Канады на ЧМ-2021, обыгравшей Норвегию - 4:2:

"Перед началом очередного игрового дня на турнире Канада, имея в своем активе ноль очков, обнаружила себя на предпоследнем, седьмом, месте в группе B. При этом "кленовые" опережали только команду Италии по разнице заброшенных и пропущенных шайб. Еще сильнее турнирные перспективы родоначальников хоккея ухудшились после встречи сборных Казахстана и Германии. Казахстанские хоккеисты сломили сопротивление лидера группы в основное время, одержав победу со счетом (3:2), тем самым значительно ухудшив шансы канадцев пробиться в плей-офф. После довольно неожиданной победы Казахстана у "кленовых" больше не было права на ошибку на предварительном этапе чемпионата мира (...).

Следом канадцы еще раз нарушили правила, предоставив сопернику возможность реализовать двойное большинство, но в кои-то веки Кемпер действовал надежно. Канадцы одержали первую победу на этом турнире, благодаря чему сохранили шансы на выход в плей-офф. В следующем матче "кленовые" встретятся с командой Казахстана, и это будет одной из ключевых игр в борьбе за попадание в четвертьфинал".

Матч Казахстан - Канада состоится 28 мая. После четырех туров казахстанцы с семью очками занимают четвертое место в группе, а канадцы (3) идут шестыми. 

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей Германия Канада
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