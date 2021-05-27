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"Творит чудеса, такого камбэка стоило ждать". В России восхитились игрой Казахстана на ЧМ по хоккею

Команда переписала историю.

"Творит чудеса, такого камбэка стоило ждать". В России восхитились игрой Казахстана на ЧМ по хоккею
Фото: КФХ©
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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Российская газета "Спорт-Экпресс" прокомментировала удачное выступление сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира-2021 и сенсационную победу над командой Германии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Казахстан творит чудеса на чемпионате мира! Переписали историю: обыграли Латвию, Финляндию, а теперь и Германию.

"В последние десять лет сборная Казахстана превратилась в типичную команду-лифт, которая мечется между элитой и первым дивизионом. И вряд ли эта ситуация устраивает болельщиков из страны с некогда одной из лучших хоккейных школ в Союзе. Кому хочется смотреть, как твоя сборная, несмотря на наличие далеко не последней команды КХЛ и неплохую государственную поддержку хоккея, может выигрывать только у хоккейных карликов и не способна закрепиться с лучшими? Но в этом году ни фанатам, ни функционерам точно не должно быть стыдно за команду Юрия Михайлиса.

Вернуться в элиту казахстанцы должны были еще в прошлом году на отмененном ЧМ в Швейцарии после того, как они на долгих три сезона застряли в первом дивизионе, но в итоге из-за коронавируса долгожданное возвращение пришлось отложить еще на год. Впрочем, такого камбэка стоило ждать.

Изначально от сборной Казахстана даже в реалиях не самого звездного турнира многого в Латвии не ждали. Согласились приехать в рижский "пузырь" натурализованный швед Виктор Сведберг, который за два года в Нур-Султане наиграл на приглашение в ЦСКА, канадцы Джесси Блэкер, Кертис Волк, а также один из самых результативных защитников КХЛ Даррен Диц, уже сроднившийся с новым домом и выучивший русский язык. А вот поманить бальзамом и шпротами многолетнего лидера сборной Найджела Доуса, который отказался от поездки на ЧМ, сославшись на семейные обстоятельства, не удалось.

Но куда сильнее по команде могла ударить не потеря канадца, а неожиданный отказ основного голкипера Хенрика Карлссона, который укатил в родную Швецию из расположения сборной всего за несколько дней до начала турнира. В итоге стать первым номером казахстанцев экстренно пришлось 22-летнему карагандинцу Никите Бояркину, отыгравшему минувший сезон в родном чемпионате за "Сарыарку". Только, как оказалось, демарш скандинава вообще никак не сказался на парнях Михайлиса, а брошенный под танки Бояркин не только принес сборной Казахстана победы над латышами и финнами, но и достойно отыграл в проигранном матче с американцами.

Вот и сегодня новый герой нации вышел в старте на игру с еще не уступавшей в Риге сборной Германии и помог своей команде нанести невероятно кусачим немцам первое поражение на ЧМ, сохранив свои ворота в неприкосновенности до 30-й минуты и отразив 28 бросков.

Первый период команды скатали по нулям, а вот во втором наконец-то начали забивать. Причем открыть счет казахстанцы смогли на 26-й минуте усилиями другого представителя чемпионата Казахстана Александра Шина, который мощнейшим щелчком с ползоны расстрелял Матиаса Нидербергера.

Впрочем, уже через несколько смен Том Кюнхакль показал нападающему усть-каменогорского "Торпедо", что у него щелчок ничуть не хуже, и уложил шайбу точнехонько в девятину, а на второй перерыв немцы и вовсе ушли, ведя в счете, реализовав большинство.

Однако не успела сборная Германии вкатиться в третий период, как команда Михайлиса заработала штрафной бросок, и капитан сборной Казахстана Роман Старченко спокойно поразил домик Нидербергера.

После этого немцы могли наказать казахстанцев за удаление Дмитрия Шевченко и несколько раз были близки к третьей заброшенной шайбе. Но за несколько минут до конца третьей двадцатиминутки оборона команды Тони Седерхольма зевнула классный пас Алексея Маклюкова на Павла Акользина, и бывший нападающий "Барыса" принес соседям из солнечного Казахстана третью победу на турнире.

И еще никогда в своей истории сборная Казахстана не выигрывала трижды в рамках одного ЧМ в элитной группе. Да, у соперников приехали не все сильнейшие. Да, это мировое первенство одно из самых противоречивых в истории. Но почему казахстанцев это должно волновать?", - пишет источник.

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей

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