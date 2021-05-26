"Сыграть агрессивно и со страстью". Михайлис заявил, что гордится сборной Казахстана после победы над Германией

Жигер Абенов

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис после волевой победы над Германией на чемпионате мира признался, что гордится своей командой, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанские хоккеисты первыми открыли счет в матче, а затем упустили преимущество, но в третьем периоде забили еще дважды и вырвали победу (3:2).

- Здесь все трясется, я не слышал вопрос, говорите, - началась с заминки пресс-конференция Михайлиса.

- Прокомментируйте итоги матча.

- Хорошие были полтора периода. Мы очень хорошо играли - слаженно и дисциплинированно. Но после забитого гола дисциплина нас немного подвела... Это ненужное удаление... Соперник перехватил инициативу. Мы просто встали. Хорошо, что в перерыве мы поговорили с командой. Сказали, что не надо отходить от своей игры.

Мы должны продолжать то же самое делать. Полтора периода ничего не давали сопернику делать. Много моментов мы создавали у ворот соперника... Команда услышала. Сыграли в тот хоккей, который мы играли против Латвии и Финляндии. Они услышали и нашли внутренний резерв. Здорово сыграли третий период. Я горжусь ребятами.

- Что изменили, чтобы показать такую результативность?

- Попросили более агрессивно сыграть на ворота соперника. Понаглее. Со страстью возле "пятака" соперника. Вы смотрите хоккей, мы смотрим. Идет ожесточенная борьба. Может быть, нам этого не хватало. Но сегодня ребята бились. После свистка наши ребята просачивались на "пятак" и какой-то напряг был у соперника.

- Нет ли давления на оставшиеся три игры, ведь можно выйти в плей-офф?

- Да нет. Но ребята понимают и играют с удовольствием. Они понимают, что они лучшие в стране. И на них возложена большая ответственность, но я уверен в них. Они сыграют очень достойно.

- За счет чего можно одолеть Канаду, которая буксует на этом чемпионате?

- У нас день отдыха. Проведем тренировку и будем настраивать ребят. Я говорил, что мы будем играть так, чтобы нам не было стыдно перед казахстанскими болельщиками. И я скажу, что вам не будет стыдно за команду. Она будет биться и сражаться. В матче с США нам не хватило эмоций. Тех, которые помогли обыграть Латвию с Финляндией. Но соперник был достойный и мощный.

- Большую роль сыграли силовики. Можно сказать, что силовые форварды принесли победу?

- Я соглашусь с вами. Мы выпустили Артема Лихотникова. Парень умеет здорово играть в силовой хоккей. Может ловить шайбу на себя. Вот это было самое важное сегодня - самоотверженность и самоотдача. Я не скажу, что наши техничные игроки выпали. Они играли здорово и на команду. Все сегодня трудились. Это принесло результат.

- Можете прокомментировать момент, когда взяли просмотр после гола Германии.

- Первый момент - это вне игры. И это оправдалось. И второй момент был спорный. Нельзя было допускать, чтобы нам забили третий гол. Даже второй гол... При счете 1:1 нельзя было давать сопернику шансы. Мы должны держать счет и ждать момента. Поэтому мы его взяли. Или пан, или пропал. Спасибо ребятам, которые в меньшинстве выстояли. На третий период выходили на победу. Я видел уверенность в глазах. И везение было на нашей стороне. Я благодарен, что выиграли в основное время. Без овертаймов и буллитов, где снова будут нервы.

Ранее о матче высказались форварды казахстанской команды - автор победного гола Павел Акользин и дебютант Артем Лихотников.

Агрессивные казахстанцы. Хоккеисты сборной, которые уничтожают соперников на чемпионате мира

Напомним, следующий матч сборная Казахстана проведет против Канады, а пройдет он 28 мая. Ранее была выделен компонент, который приносит успех подопечным Михайлиса, а некоторые казахстанские игроки уже запомнились агрессивной игрой.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!