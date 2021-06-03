Шайба хоккеиста сборной Казахстана вошла в топ-10 лучших голов группового этапа ЧМ-2021

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) опубликовала топ-10 лучших голов на групповом этапе чемпионата мира в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этой стадии было забито 302 гола. Автором одного из них стал Артем Лихотников - его взятие ворот на 47-й минуте во время встречи с Италией оказалось на седьмом месте рейтинга. Сам матч завершился крупной победой казахстанской команды со счетом 11:3.

Напомним, команда Юрия Михайлиса выступала в группе В, где в последнем туре уступила Норвегии (1:3) и не смогла выйти плей-офф. Всего она набрала десять очков в семи матчах и заняла пятое место в таблице.

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