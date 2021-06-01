Прямая трансляция судьбоносного для Казахстана матча на ЧМ-2021 по хоккею

Сегодня, 1 июня, на чемпионате мира по хоккею в элитном дивизионе, проходящем в Риге (Латвия), состоятся заключительные матчи группового этапа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, сборная Канады сыграет с командой Финляндии, которая уже обеспечила себе место в плей-офф. Начало игры в 15:15 по времени Нур-Султана.

Отметим, что именно от этой встречи зависит судьба сборной Казахстана. Если Финляндия побеждает в основное время, то Казахстан впервые в истории выйдет в плей-офф ЧМ.

Но если Канада наберет хотя бы одно очко, то Казахстан не выйдет из группы.

Напомним, сборная Казахстана в заключительном матче группового этапа уступила команде Норвегии (1:3), которая лишилась шансов на плей-офф ЧМ-2021.

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