Определились первые участники плей-офф ЧМ-2021 по хоккею. Казахстан претендует на выход из группы

Сборная Финляндии по хоккею одержала победу над командой Латвии на чемпионате мира-2021 в элитном дивизионе, проходящем в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи, прошедшей на стадионе "Арена-Рига", и завершилось со счетом 2:2. В составе действующих чемпионов мира отличились Саку Мяэналанен (3-я минута) и экс-игрок "Барыса" Ииро Пакаринен (36-я). У латвийцев дубль оформил Мартиньш Дзиеркалс (19-я и 54-я).

В итоге победителя командам пришлось выявлять в овертайме, где удачливее оказались финны - победу принес Антон Лунделль (65-я).

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Таким образом, сборная Финляндии набрала 15 очков в шести встречах обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата мира-2021. Кроме того, команда США, имеющая в своем активе 12 очков, также обеспечила себе путевку в плей-офф: даже в случае поражения в оставшихся матчах и победах сборных Латвии и Канады, эти команды не смогут обойти США из-за поражений в личных встречах.

В заключительном туре группового этапа Финляндия сыграет с Канадой, а Латвия - с Германией. Оба матча пройдут 1 июня.

Сборная Казахстана (10), сохраняющая шансы на выход из группы, 31 мая сыграет с Норвегией (5), которая уже лишилась шансов на место в плей-офф.

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