Казахстан лишился конкурента за место в плей-офф ЧМ-2021 по хоккею

Сборная Норвегии по хоккею лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира-2021 в элитном дивизионе, проходящего в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло после поражения от команды США со счетом 1:2.

После шести игр Норвегия набрала пять очков и занимает седьмую строчку, потеряв шансы на выход в плей-офф. Сборная США, сыграв пять матчей, с 12 очками вышла на первое место в таблице группы В, потеснив Казахстан (10) на второе.

Следующий матч американцы проведут в понедельник, 31 мая, против команды Германии (9). В это день норвежцы в заключительном для себя матче на турнире сыграют с Казахстаном.

Ранее шансов на выход в плей-офф лишилась сборная Италии, которая разгромно проиграла казахстанцам со счетом 3:11. Итальянцы остаются единственной командой на ЧМ-2021, так и не набравшей очков.

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