Определился первый неудачник ЧМ-2021 по хоккею. Казахстан возглавляет группу

В Риге (Латвия) на чемпионате мира-2021 по хоккею в элитном дивизионе определился первый неудачник, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Им стала сборная Италии, которая сегодня потерпела разгромное поражение от Казахстана со счетом 3:11. Видео голов можно посмотреть здесь.

Таким образом, итальянцы остались единственной командой на ЧМ-2021, которая не набрала очков и лишились шансов на выход в плей-офф.

Сборная Казахстана же набрала десять очков и возглавила группу, опережая Финляндию (10) по дополнительным показателям.

Следующий матч подопечные Юрия Михайлиса проведут 31 мая против Норвегии (5), которая сегодня сыграет с командой США (9).

Сборная Казахстана установила рекорд чемпионата мира по хоккею

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